Bursa'da yeni dönemde turizm yeni seviyeye çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sayısız tarihi eserlere ve değerlere sahip olan şehrin turizm potansiyelini en üst seviye çıkaracaklarını belirterek, “Yat limanları, sahil düzenlemeleri, yapay resif, termal tesis, rafting parkuru, kamp ve karavan alanları ve inanç turizm rotaları. Birçok yeni projeyle şehrimizin turizm potansiyelini güçlendiriyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Çok önemli turizm değerlerini bünyesinde barındıran Bursa’yı turizm noktasında üst seviyelere çıkartacak projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Tabiatı ve kış turizmiyle öne çıkan Uludağ’ı, zengin mineral içeriğiyle yüzyıllardır şifa kaynağı olan termal kaplıcaları, gölleri, denizleri ve sayısız eserleriyle dünya miras listesinde yer alan değerleriyle sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirecek projelerle de turizm anlayışını yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. 115 kilometrelik deniz sahili ile Güney Marmara’da önemli bir sahil şeridi olan şehrimizi Mudanya Güzelyalı, Gemlik ve Tirilye’de yapacağımız yat limanlarıyla da önemli bir denizcilik destinasyonu haline getiriyoruz” diye konuştu.

MUDANYA’YA YAPAY RESİF

Şehrin kıyı kesimlerine estetik dokunuşlarda bulunacaklarını anlatan Başkan Aktaş, “Gemlik’ten Karacabey’e kadar tüm sahil şeridi boyunca düzenlemelerde bulunacağımız, plajlar, gezi-yürüyüş alanları, rekreasyon alanları ve iskelelerle sahillerimizin kalitesini artırarak sahil şehri kimliğimizi canlandırıyoruz. Bu kapsamda Gemlik meydanı ve Karsak Deresi arası sahil düzenlemesi, Kurşunlu sahil düzenlemesi, Tirilye sahil düzenlemesi, Güzelyalı kordon düzenlemesi, Gemlik Hasanağa kadınlar plajı ve gençlik merkezi gibi birçok çalışmamız olacak. Ayrıca Mudanya ve Gemlik ilçelerinde modern balıkçı barınakları inşa edeceğiz. Ayrıca dalış tutkunları için de Mudanya’da yapay resif oluşturacağız. Yapay Resif ve Su Altı Otomobil Müzesi projesiyle 115 kilometre deniz sahiline sahip şehrimizde deniz farkındalığını artırmak amacıyla dalış merkezi yapacağız” dedi.

SICAKSU TERMAL TESİSİ

Türkiye’nin en büyük termal tesis projesini de hayata geçireceklerini belirten Başkan Aktaş, “Değerli termal sular ile Bursa’yı yeniden ‘Kaplıca başkenti’ yapacağız. Sıcaksu bölgesinde 25 dönüm alan üzerinde oluşturulacak olan termal tesis, Türkiye’nin en büyük termal noktalarından birisi olacak. Sıcaksu bölgesinin termal zenginliğini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Proje kapsamında termal tesis binası, kür oteli, fizik tedavi merkezi oluşturulacak” diye konuştu.

SİVİL TOPLUM KAMPÜSÜ

Bursa’da 5 binin üzerinde dernek, vakıf, spor kulübü gibi sivil toplum kuruluşunun farklı faaliyet alanlarında çalışmalar yürüttüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Yeni dönemdeki yönetim anlayışımızda bu sivil toplum kuruluşlarından tüm faaliyetlerimizde üst düzeyde faydalanmayı hedefliyoruz. STK faaliyetlerinin tek çatı altında, birbirleriyle iletişim içerisinde daha verimli şekilde yürütülmesi adına paylaşımlı mekanları, ortak alanları içeren tüm ihtiyaçlara cevap veren bir ‘Sivil toplum kampüsü’ kazandıracağız” diye konuştu.

KELES RAFTİNG PARKURU

Şehir merkezine gelen turistlerin yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Hanlar Bölgesi’nde ‘Bursa Turizm Koordinasyon Merkezi’ kuracaklarını da açıklayan Başkan Aktaş, “Şehrimizin sahip olduğu turizm potansiyelini alternatifleri çoğaltarak geliştireceğiz. Bu yüzden kamp turizmini de önemsiyoruz. Uludağ ve Çeltik’te kamp ve karavan alanları oluşturarak kamp tutkunlarını şehrimizde ağırlayacağız. Öte yandan Orhaneli Rafting Parkuru’nun yanına Bursa’nın ikinci rafting parkurunu Keles ilçemize kazandırıyoruz. Şehir merkezi ve ilçelerimizin turizm potansiyelini güçlendiriyoruz” dedi.

İNANÇ TURİZM ROTALARI

Bursa’nın yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şehrimizin 17 ilçesinde zengin bir kültür ve inanç değerlerine sahibiz. Bu potansiyelimizi de harekete geçirmek için inanç turizm rotaları oluşturacağız. Ulucami’den Emirsultan’a, Yeşil Türbe’den Tophane gibi sayısız değerlerimizin yanında İznik Aziz Neophytos Su Altı Bazilikası, Ayasofya Orhan Cami, Uludağ Manastırları, Tirilye ve Bursa merkezdeki Fransız Kilisesi, Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi gibi değerlerimizin de yerli ve yabancı turistler tarafından gezilebilmesi için yeni rotalar oluşturuyoruz” diye konuştu.