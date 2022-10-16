Bursa'da yeni bir mesleki eğitim iş birliği daha

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün yanı sıra BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan ve öğrenciler katıldı.



Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı” alanında; at yetiştiriciliği, sağlığı, temel binicilik, at bakımı ve ahır hizmetleri konusunda hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünü yetiştirilmesi hedeflenen protokol ile bu kapsamada kurum ve okulda eğitim alan öğrencilerin mesleki eğitimi ile zorunlu stajlarının yapılması ve teknik uygulamaların öğretilmesi amaçlanıyor.



Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü; Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilgili alan öğrencilerinin kurum içinde beceri eğitimi ve staj imkânlarının sağlanması; mezun olan öğrencilere istihdam imkânı; öğrencilere yönelik kariyer günleri gerçekleştirilmesi; rehberlik ve mentorlük etkinliklerinin düzenlenmesi; öğrencilere teknik gezi ve izleme ziyaretleri düzenlenmesi, mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi gibi konuları kapsıyor.