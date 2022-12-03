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Bursa'da yatırımların meyvesi 2023’te toplanacak

GÜNDEM 03.12.2022, 07:30
Bursa'da yatırımların meyvesi 2023’te toplanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin performans esaslı hazırlanan 2023 gider bütçesi, Kasım ayı meclisi üçüncü oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin gider bütçesi 10 milyar 600 milyon lira olarak öngörülürken, hizmet dağılımında yüzde 22 ile ulaşım, bütçeden aslan payını aldı. Ulaşıma 2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık yatırım öngörülüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. 17 ilçe belediyesinin bütçelerinin de görüşüldüğü toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Performans esaslı hazırlanan 2023 bütçesinin hizmet alanı dağılımlarında ulaşım yüzde 22, sosyal ve sağlık hizmetleri yüzde 13, yeşil alan ve çevre yüzde 13, planlı kentleşme yüzde 7, kültür ve turizm yüzde 3, afet yönetimi yüzde 3, şehir ve toplum düzeni için ise yüzde 1’lik bir pay öngörüldü.

ULAŞIMA 2.3 MİLYARLIK BÜTÇE 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında ulaşım alanında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık bütçe ile 59 faaliyetin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattının tamamlanması, Üniversite Görükle Metro Hattının yüzde 30’unun tamamlanması öngörülüyor. Yine 2023’te, Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü, Nilüferköy–Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat–Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanması planlanıyor. Yine ulaşım alanında şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin geliştirilmesi ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt dökümü, 480 kilometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapılması hedeflendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEŞİLE YATIRIM 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapılması öngörülüyor. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Çekirge Teras Projesinin 2023’te tamamlanması hedeflenirken, Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümü için kamulaştırmaların bitirilmesi planlanıyor. Beşyol Kavşağı Kentsel dönüşüm alanında hak sahipleri ile uzlaşma hedefi yüzde 100 olarak belirlenirken, Atatürk Kongre Kültür Merkezi batısındaki kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların da yüzde 50'sinin tamamlaması öngörüldü.

Bursa’ya 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıl 75. Yıl Mesire Alanı, Demirtaş Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi ve Yunuseli Çamlık Parkı’nı tamamlamayı planlıyor.

Toplam 345 milyon 425 bin 500 TL yatırım yapılması planlanan kültür ve turizm alanında da Tarihi İznik Surları Yenişehir Kapı ve Ziraat Mektebi restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey Meydan Uygulamasının tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyecek. Kart 16 ile 2023 yılında 15 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıl 7 yeni ana kucağını da Bursa’ya kazandıracak. 2023 yılı içerisinde Havuzlupark Tesisleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Kültür Merkezi, Karacabey Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Spor Merkezi, Arabayatağı Pazar Alanı, Gülbahçe Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Orhaneli Gençlik Kampı, Cerrah Spor Tesisi ve Yenibağlar Spor Tesisi’nin de tamamlanması öngörüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nin performans esaslı olarak hazırlanan 2023 gider bütçesi meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Büyükşehir Meclisi öncesi yapılan BUSKİ bütçe görüşmelerinde BUSKİ’nin 3 milyar 800 milyon TL olan gelir bütçesi oybirliği ile 5 milyar 650 milyon TL gider ve 1 milyar 850 milyon TL olan finansman bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

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