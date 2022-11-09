Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 ölü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde gece 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

Yangında, bir anne 6 çocuğu ile 2'si çocukların kuzeni olmak üzere toplam Suriye uyruklu 9 kişi hayatını kaybetti. Binanın dördüncü katında üç kişilik bir aile de dumandan etkilendi.

Sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangınla ilgili olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın sırasında dışarıda olan ve kağıt toplayıcılığı ile ailenin geçimini sağladığı öğrenilen baba Hüseyin El Cesim ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ekiplerle birlikte bölgede inceleme yaptı.

Vali Canbolat, ilk değerlendirmelerde acı olayın büyük üzüntü verdiğini söyledi. İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalıştığını ancak yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo çok üzücü olduğunu ifade eden Vali Canbolat, "İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, 1'i anne. 8 çocuk da burada, içerideki aileye ait çocuklar. 2 tanesinin de yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. O da gelip yangına dışarıdan müdahale ederken dumandan etkileniyor" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taziye mesajı yayımladı.

"Bursa’da gece yarısı acı bir haberle sarsıldık" diyen Bakan Soylu paylaşımında, "8’i çocuk 9 Suriyeli kardeşimiz, evladımız, çıkan yangında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise şöyle: Anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10).

Cenazelerin DNA testi sonrasıda Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.