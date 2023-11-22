Bursa'da yabancı yaşamayan tek köy: Ağaköy!

Herkes Duysun ekibi Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Komşuluk ilişkilerinin çok güçlü olduğu bu köy, deveci armudu ile de fazlasıyla popüler.Duygu TAŞKIRAN - Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi sakinleri Samanlı-Ağaköy arasında bir yola ihtiyaç olduğunu vurgularken, köydeki birlik ve beraberliğin de çok kuvvetli olduğunu söylemeyi unutmadı.

Mahallede yabancıların olmadığını, komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğunu söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları bölgeden memnun olduklarını ve kazançlarının iyi olduğunu belirtirken, çözüm bekleyen problemlerden de bahsetti.

"YOL SORUNUMUZ VAR"

Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan bir mahalle sakini, "Yollarımız çok bozuk. Hiçbir yardım, çözüm getirilmiyor bu durum için. Koskoca Ağaköy'de yaşıyoruz, yol sorunumuzun olmaması gerekir." diye konuştu.

"MEYVELERİMİZ DÜNYAYA SATILIYOR"

Bölgede istihdamın tarım ile sağlandığını söyleyen bir başka vatandaş ise "Mahallemizden çok memnunuz. Ürettiğimiz meyveler dünyaya satılıyor. Bunların yanı sıra bir yol problemimiz var, Samanlı-Ağaköy arası sıcak asfalt istiyoruz ancak bir türlü yaptıramıyoruz." dedi.