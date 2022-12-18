Bursa'da usulsüz avlanan bin 361 kilogram balığa el konuldu

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den bu yana Balık Hali’nde yapılan denetimlerde kaçak veya usulsüz avlanma nedeniyle toplam bin 361 kilogram balığa el konuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’nde denetimlerini kesintisiz sürdüren Tarım ve Peyzaj A.Ş., 1 Eylül'den bu yana Su Ürünleri Hali’ndeki denetimleri de sıklaştırdı. Hal'e getirilen tüm balık araçları tek tek durdurularak, kontrol eden ekipler, denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığını da inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlandığı belirlenen balıklara el konuldu.

Sezon başından bu yana yapılan denetimlerde kaçak veya usulsüz avlandığı tespit edilen toplam bin 361 kilogram balığa el konuldu.

El konulan balıklardan insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmasında sakınca olmadığı yönünde sağlık raporu verilenler sosyal hizmet kurum ve kuruluşlara teslim edildi. Kaçak avlandığı tespit edilen vatoz balıkları ise Hayvanat Bahçesine gönderildi.