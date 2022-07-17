Bursa'da üretilen komando böcekleri Uludağ ormanlarında iş başında

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 'komando böcek'leri zararlı kabuk böceklerin popülasyonunu baskılamak amacıyla Uludağ Kirazlı mevkiinde ormanlara salındı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü, göknar ve çam ormanlarında tespit edilen 'Göknar Büyük kabuk böceği' ile '12 dişli çam kabuk böceği' zararlı böcekleriyle mücadele amacıyla Biyolojik Mücadele Laboratuvarında 'Komando böceği' üreterek Uludağ'daki ormanlara saldı.

Komando böceklerin, göknar ve çam ağaçlarının kabuk altlarında kanallar açarak iletim demetlerini tahrip eden beslenmeyi ve dolayısıyla büyümeyi engelleyen zararlı kabuk böceklerinin popülasyonunu baskılayacağı öğrenildi.

Doğal dengenin yeniden oluşmasına yardımcı komando böcekler program dâhilinde 4 kişilik uzman ekip tarafından üretildi.

Uludağ Kirazlı mevkiindeki ormanlara salınan böcek larvalarının, zararlı kabuk böceklerin popülasyonu azalıncaya kadar üretime ve salıma devam edileceği öğrenildi.