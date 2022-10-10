Bursa'da üreticilere 'Zeytin Halkalı Leke' ile mücadele uyarısı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde "Zeytin Halkalı Leke Hastalığı" ile sonbahar mücadelesi konusunda zirai üreticileri uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa'da kurulu bulunan Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'nce zeytin bahçelerinde önemli zararlara neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı mücadelenin devam ettiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı duyuruda, iklim koşullarının hastalık riski oluşturduğu tespit edildiğinden dolayı hasat ile ilaçlama arasındaki süreye uyacak şekilde sonbahar mücadelesinin yapılması gerektiği kaydedildi.

Müdürlük, zeytin üreticilerini söz konusu hastalığa karşı ruhsatlı ilaçları etiket bilgilerine göre kullanmaları konusunda uyardı.