Bursa'da üniversitelilere Başkan Aktaş'tan müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi gençlerle biraraya gelerek, gençlere müjdelerini açıkladı.BURSA (İGFA) - ‘Hayat Bursa’daki Gençlere Güzel’ mottosuyla üniversite öğrenci şenliklerinden şehir içi ve şehir dışı gezilerine, gençlik kamplarından gençlik buluşmalarına kadar birçok program düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve spor salonlarına varana kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Başkan Kahvaltıda Öğrenci Toplulukları ile Buluşuyor’ toplantısına, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi bin 500’e yakın genç katıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda keyifli bir atmosferde gerçekleşen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katıldı.

Bursa’da farklı ülkelerden ve farklı şehirlerden gelerek okuyan gençlerin olduğunu belirten Başkan Aktaş, her öğrencinin çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi’nin de şehrin doğusunda olduğunu hatırlatarak yıldırım ilçesine kültür merkezi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Aktaş, Bursa olarak gerçekten öğrenci dostu şehir sıfatını hak ettiklerini söyledi. Yeni otoparklarla da şehir trafiğini rahatlatacaklarını kaydeden Aktaş, genç girişimcilere de 100 bin TL hibe müjdesiyle ilgili bilgiler verdi.

Şehre yeni yeşil alanlar, sosyal ve spor tesisleri kazandıracaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Gençlerin istifade ettiği 15 tane gençlik merkezimiz var. Sayısını 50’ye çıkarıyoruz inşallah. Orhaneli Göynükbelen’de gençlik kampı alanını yakında açıyoruz. Bahardan itibaren gençleri orada ağırlayacağız. Gençlere yönelik birçok faaliyetler, festivaller düzenledik. Bunlara yenileri de ekleyeceğiz. Yeni dönemde gençlerimizden ve kadınlarımızdan onaylanmış projelerine 100 bin TL’lik destek veriyoruz. Gençlerimizin istifade etmesi için 5 yeni Burfaş Kafe daha yapacağız. 18 yaşını giren ve Bursa’da ikamet eden gençlere ‘Genç Kart’ vereceğiz. Karta 5 bin lira yüklüyoruz. Bununla isteyen sinemaya, isteyen tiyatroya gider. Kartı alan gençlerimiz kültür sanat faaliyetlerinden ücretsiz yararlanacak. Evlenecek gençlere düğün salonu imkânı sağlayacağız. Düğün salonu istemeyenlere onun bedeli kadar beyaz eşya veya mobilya yardımı yapacağız. Şehir dışında eğitim gören Bursalı üniversite öğrencilerimize yılda 2 kez seyahat desteği sağlıyoruz. İlk etapta ofis ve işyeri imkânına sahip olamayan gençlerimiz için alanlarında kendini geliştirmek isteyen, kendi işini kurma aşamasında olanlar, Teknofest ve benzeri yerlere hazırlanan için ‘Genç ofisler’ oluşturup çalışma yapma imkânı sağlayacağız. Sporda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden genç sporcularımıza kriter gözetmeksizin burs vereceğiz. Burskoop marifetiyle 10 bin öğrenciye verdiğimiz burs sayısını 16 bine çıkartıyoruz. 6 olan YKS kurs merkezi sayını 15’e çıkartacağız. Daha büyük hayallerinizin, isteklerinizin olduğunu biliyorum. Mutlaka kendini geliştirin. Gelecek çok daha güzel olacak. Bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Kendinize, ülkenize, büyüklerinize güvenin. Kahvaltımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan buluşma kapsamında ‘Kahoot Bilgi Yarışması’ da düzenlendi. Öğrencilerin online katılım sağlayarak mücadele ettiği yarışmada, birinciye iki kişilik Doğu Ekspresi bileti, ikinciye laptop, üçüncüye elektrikli scooter, dördüncüye bisiklet, beşinciye kablosuz kulaklık, ilk 10’a girenlere de powerbank hediye edildi. Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini, Başkan Aktaş ve Milletvekili Varank verdi. Uludağ Üniversitesi birlik temsilcileri de günün anısına Başkan Aktaş ve Milletvekili Varank’a tablo hediye etti.