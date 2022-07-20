Bursa'da üniversiteler tercih için 'tanıtım'lara başladı

Gençler, geleceklerine yön verecek yüksek öğretim eğitimleri için 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapabilecek. Bursa'da üniversiteler öğrencilere tercih sürecinde destek olmak ve üniversitelerini tanıtmak için ‘Tercih Tanıtım Günleri’ni başlattı.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca öğrenci için şimdi de tercih süreci başlıyor.

Bu süreçte, öğrenciler ve aileler, tercih edecekleri üniversite ve bölüm hakkında bilgi edinmek için yoğun bir mesai yapıyor.

Bu yıl Ekim ayında kapılarını açacak olan Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi de, öğrencilere tercih sürecinde destek olmak ve Mudanya Üniversitesi’ni tanıtmak için ‘Tercih Tanıtım Günleri’ başlattı.

5 Ağustos’a kadar sürecek Tercih Tanıtım Günleri kapsamında, öğrenciler okula gelerek merak ettikleri sorulara yanıt buluyor. Gençlere bölümler hakkında bilgi verilip, kampüs gezdirilirken, uzman rehber öğretmenler de danışmanlık desteği veriyor.

BTÜ DE TERCİH GÜNLERİNE HAZIR...

Öte yandan öğrencilerin karar aşamalarını kolaylaştırabilmek adına Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İletişim Ofisi her yıl olduğu gibi bu yıl da “BTÜ Tercih Günleri”nde üniversite adayları ile bir araya gelmek için hazırlıklarını tamamladı.

Geleneksel hale gelen ve BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenecek “BTÜ Tercih Günleri” kapsamında aday öğrenci ve yakınları tüm bölümlerin yer aldığı stantlarda bölüm akademisyenleri ile birebir görüşerek yerleşkeler, eğitim sistemi, beslenme, kültür-sanat, spor, kütüphane, laboratuvarlar, İşletmede Mesleki Eğitim Programı, öğrenci değişim programları gibi konularda detaylı bilgi edinebilecek.

İki gün sürecek olan “BTÜ Tercih Günleri” 27-28 Ağustos tarihlerinde 13.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.