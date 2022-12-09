Bursa'da uluslararası fotoğraflarda dereceye girenler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlendiği Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerine kavuştu.BURSA (İGFA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) üye ülkelerinin fotoğraf aracılığı ile Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dijital (Sayısal) kategori ve drone kategorisi olmak üzere iki bölümden oluşan yarışmaya toplam 1799 fotoğraf katılmıştı. 82 fotoğrafa ödül verilirken, 64 adet fotoğraf da sergilemeye değer görüldü.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı Türk dünyasının kalbi yaptıklarını, uzun yıllar hafızalarda kalacak güzel işlere imza attıklarını kaydetti.

Başkan Aktaş, “Farklı coğrafyalardaki Türklerin kardeşliğini güçlendirmek amacıyla güzel etkinlikler yaptık. Bursa’mızı tanıtma fırsatını bulduk. Bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmamız da sonuçlandı. Birbirinden kıymetli eserlerin geldiği yarışmamıza katılan tüm fotoğraf gönüllülerine teşekkür ediyorum. Ödül kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Artık Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanımız, can Azerbaycan’ımıza, Şuşa’ya gidiyor. Azerbaycan’a destek vereceğiz ve bu birliktelik artarak devam edecek” dedi.

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Yavaş da bu tür etkinlikler ile her zaman fotoğrafa gönül verenlerin yanında olan Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sayısal (Dijital) kategorinin birincisi Alaattin Şenol, ikincisi Gürsel Egemen Ergin ve üçüncüsü Hamdi Şahin ile Drone kategorisinin birincisi İlyas Malçok, ikincisi Gülin Yiğiter ve üçüncüsü İsmail Hakkı Yalçın, mansiyon ve özel özel ödül sahipleri ödüllerini Başkan Aktaş ile protokol üyelerinin elinden aldı.