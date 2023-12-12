Son Dakika

Bursa'da Uludağ'dan Teknik Üniversite'ye patent devri

GÜNDEM 12.12.2023, 09:23
Bursa'da Uludağ'dan Teknik Üniversite'ye patent devri

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin, tavukçuluk ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelerden salınan kirletici gazların azaltılmasına destek vermeyi amaçlayan projesinin, patent başvuru devir işlemi yapıldı. Böylelikle BTÜ, içerisinde araştırmacı olarak öğretim üyesi bulundurduğuprojenin yüzde 20’lik patent hakkını almış oldu.BURSA (İGFA) - Patent devir töreni, BUÜ Rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Törende BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, noter huzurunda attıkları imzalarla patent devir işlemini tamamladı.

Tören sonrası konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bu iş birliklerinin artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Çağlar, “Bursa; sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla ülkeye önemli katma değer katan şehirlerden. Bu şehrin iki bilim yuvası olan BTÜ ve BUÜ, yaptığı buluşlar ile önemli katkılar sağlıyor. Bugün de BTÜ’den de değerli hocamızın buluş sahibi olduğu ‘Tavuk Kümeslerinde Amonyak ve Karbondioksit Gazlarının Azaltılması İçin Fotobiyoreaktör Sistemi’ başlıklı ulusal patent başvurusunun yüzde 20’lik kısmını devralmış olduk. Böylelikle ilk kez kamudan kamuya bir ticarileştirmeye de imza attık. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, emeği olanlara ve katkı verenlere teşekkür ediyorum” dedi.  

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sanayi, tarım, hizmet gibi pek çok sektörün büyük hacim faaliyetleri Bursa’da vuku buluyor. Üniversite ve sanayi iş birliğinin de asıl güzergâhı buradan yürüyor. O yüzden bu iş birliği çok kıymetli, emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu iş birliği marifetiyle de bir ticarileştirmenin vuku bulmasına vesile olduğu için de değerli Rektörümüz nezdinde BTÜ’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PROJEDE KİMLER YER ALDI?

“Tavukçuluk İşletmelerinden salınan kirletici gazların fotobiyoreaktör sistemi ile azaltılması” başlıklı projenin yürütücülüğünü, BUÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Şimşek üstlenirken, aynı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, BUÜ Arş. Gör. Dr. Seyit Uğuz, BUÜ Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojisi Bölümü Tarım Makineleri Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Ulusoy ve South Dakota State Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. GaryAnderson ise araştırmacı olarak yer aldı.

Tavuk kümeslerinin iç ortam havasında bulunan kirletici gazların mikroalg kültürlerinin bulunduğu fotobiyoreaktör sistemler ile azaltılmasını inceleyen proje ile hayvansal üretimden kaynaklanan kirletici sera gazlarının mikroalgler ile azaltılmasını sağlayan özgün bir biyoteknolojik sistem geliştirilmesi hedefleniyor.

Hatırlanacağı gibi, BUÜ, BTÜ ve South Dakota State Üniversitesi akademisyenlerinin görev aldığı proje, II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve FeedtheFuture Ödül Töreni’nde “Beni Hafife Alma İnovasyon” kategorisinde 1.’lik ödülü almayı başarmıştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4