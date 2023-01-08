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Bursa'da ucuz et kuyruğu
GÜNDEM 08.01.2023, 09:34
Bursa'da ucuz et almak isteyen vatandaşlar Kapalı Çarşı'daki kasaplara ve et reyonlarına akın etti.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa Fomara Meydanı'ndaki kasaplar et fiyatlarında indirime gidince vatandaşlar kasap dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kasaplar, vatandaşın kaliteli ve ucuz et yemesi için böyle bir kampanya başlattıklarını, aile bütçelerine ufakta olsa katkı bulunmak amacıyla böyle bir indirime gittiklerini söyledi.
Vatandaşlar ise yapılan indirimden memnun olduklarını belirtti.
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