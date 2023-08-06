Bursa'da üç ilçede 4 farklı noktada yangın!

Bursa'da üç ilçede 4 farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan etkin müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.BURSA (İGFA)- Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, üç ilçede 4 farklı noktada yangın çıktı.

Karacabey Kıranlar Köyü'nde anız yangını, Mustafakemalpaşa ilçesi Eski Balçık Köyü'nde bahçe temizliğinin sebep olduğu yangın ile Yalıntaş Köyü'nde ağaçlandırma sahasında çıkan yangınının yanı sıra Orhangazi ilçesi Kaletepe mevkii makilik alanda çıkan yangınlarda Orman Kahramanlarının havadan ve karadan müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınlarda 1 helikopter, 11 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 7 su tankeri ile 75 personel görev aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.