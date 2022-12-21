Bursa'da Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Himayelerinde düzenlenen ve İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun (İGF) proje ve içerik desteği verdiği Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştiriliyor.Hüseyin İZCİ - Ercan ÇALIŞIR - Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda başladı.

Düzenlenen programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir'in yanı sıra İGF Genel Başkanvekili Ümit Babacan, İGF Aydın Temsilcisi Serkan Torun, İGF Kocaeli Temsilcisi Soner Kılıç, İGF Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Ünal ve İGF Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de bulunuyor.

Medya Çalıştayı programında, dijital medya geleceği ve internet gazeteciliği konuşulacak. Çalıştay oturumlarında TRT Haber Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu Muhabiri Aidos Nygymanov ve Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen konuşmacı olarak yer alacak.

Programın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalıştayın hayırlı olmasını dilerken, "Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamızın bir devamı bu çalıştay. Bursa'ya verilen başkentlik, ciddi altyapımızın olduğunu gösterir vaziyettedir. İletişim hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hepimiz dergi, gazete, internet gibi mecraları takip ediyoruz. Bizim gençliğimizde haberler birkaç gün sonra ulaşırdı. Bugün ise saniyelerle ulaşıyor. Herkes interaktif oldu. Dijital medya yeni arkadaşlık kurulmasını sağlıyor. Sanal zorbalık, aldatıcılık, siber saldırı gibi çok fazla art niyetli durumlarda mevcuttur" dedi.

"BURSA BASINI İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA"

Bilgi kirliliği ve provokasyon, dijital terörizm ciddi sorunlar olduğuna dikkati çeken Başkan Aktaş, "Türkiye'nin gelişimi, kalkınmasını hazmedemeyenler ön plana çıkıyor. Bursa basını, İstanbul'dan sonra ikinci sırada gelir. Yayıncılık faaliyetleri zenginleşti. Yerel medya Bursa'mız için bir şans. 46 gazete, 7 dergi, 31 radyo ve internet haber siteleri var. Bursa bugünde en büyük güçlerden biridir. Nefret söyleminin var olduğu bir zemin olduğu gerçektir. Bu sorun küreseldir ve mücadele etmek elzemdir. Ortak söylem ve eylem geliştirmeliyiz. Biz buna hazırız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, katılımcılara interaktif olarak seslendi. Altun, mesajında, Türk Dünyası ile iş birliklerini güçlendirecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ÇALIŞTAYDA İLK OTURUM CANLI YAYIN

https://youtu.be/t5qt5QOI-vQ