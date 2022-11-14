Bursa'da trafiğin düğüm noktası çözüldü... Acemler artık nefes alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler Kavşağı'ndaki trafik yükünü azaltmak için etap etap yapılıp uygulamaya alınan Oulu Tüp Geçidi, Acemler Aktarma Merkezi, Yeni Stadyum Caddesi, Sedat 3 Köprüsü ve Mudanya Kavşağı bağlantı kolları törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Raylı sistemler, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatlarıyla Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktası olan Acemler Kavşağı'na çözüm getirecek 5 ayrı projeyi tamamlayarak bölgeye nefes aldırdı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Hayran Caddesi’nden gelen araçların kavşakta oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için Oulu Tüp Geçidi ile ‘Hayran Cadde ile Oulu Caddesi’ birbirine bağlandı. Böylece Dikkaldırım yönünden gelen araçların Acemler Kavşağı’nda oluşturduğu yoğunluk ortadan kalktı. Yine Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısına, yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerinde Aktarma Merkezi kuruldu.

Batı Garajı ile Bursaray Acemler İstasyonu yanındaki otobüs alanı, 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık park kapasitesine aktarma merkezine taşınırken; hem bölgede trafik rahatladı hem de hastaneye gelen vatandaşlara hizmet verecek bir otopark bölgeye kazandırılmış oldu.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Hayran Caddesi olarak bilinen Yeni Stadyum Caddesi de ‘2’şer şeritli gidiş geliş bölünmüş yol olarak’ genişletildi.

Acemler’deki trafik yükünün bir bölümünün Mudanya Kavşağı’na kaydırılması için de bölgeye 1 köprü ile 2 kavşak bağlantı kolu kazandırıldı. Kavşak bağlantı kolları ile İzmir ve Mudanya yönünden gelen araçların ‘Acemler’e gitmeden’ Stadyum yanına yapılan bağlantı kolu ile İstiklal Marşı Caddesi’ne aktarımı sağlanırken, İstiklal Marşı Caddesi ile Yeni Stadyum Caddesi’ni birbirine bağlayan Sedat 3 Köprüsü ile de Mudanya Kavşağı bağlantısı sağlamış oldu. Böylelikle hem İzmir ve Mudanya yönünden gelen hem de Dikkaldırım’dan bu tarafa gidecek araçlar ‘Acemler Kavşağı’nı kullanmadan’ doğrudan Mudanya Kavşağı üzerinden istedikleri yöne ulaşma imkanına kavuştu.

Acemler'e adeta nefes olan 5 ayrı proje, düzenlenen toplu tören ile hizmete açıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın ulaşımdaki düğümlerini bir bir çözdüklerini kaydetti.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA ÖNEMLİ PROJELERİ TAMAMLIYORUZ"

Bursa’nın nüfus bakımından her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, yılın ikinci yarısından itibaren çok önemli projeleri tamamlamış olacaklarını belirterek, "Birçok soruna ‘günü kurtarma’ penceresinden bakılıyor. Bizler ise kesinlikle bu şekilde bakmıyoruz. Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların çok üstünde bir performansla hayata geçirilen projeler var. Bizler de bu minvalde bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye’nin yüzyılı’ dedi. Bir Bursalı olarak, gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Acemler Kavşağı’nın Bursa’da yıllarca konuşulduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sorunun çözümü için kavşak yapılması fikrinin eski başkanlardan Erdem Saker döneminde gündeme geldiğini, projelerin hazırlandığını ancak anlaşmazlıklar sebebiyle yatırımın durduğunu hatırlattı.

1999 seçimlerinin ardından göreve gelen Erdoğan Bilenser zamanında temel atılmasına rağmen inşaatın yine durdurulduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, en son 2004 seçimlerinde göreve gelen rahmetli Hikmet Şahin döneminde sorunun çözüldüğünü ve inşaatına başlanan Acemler Kavşağı’nın dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını belirtti.

Başkan Aktaş, söyledi. Bursa’da bugüne kadar göreve gelen tüm belediye başkanları gibi kendisinin de ulaşım sıkıntılarının yaşandığı bir dönemde göreve geldiğini ifade ederek, göreve geldiklerinde 15 yılı kapsayacak 2035 Trafik Master Planı’nı ortaya koyduklarını söyledi. Projeleri bu plan doğrultusunda ilerlettiklerini belirten Başkan Aktaş, kavşaklarda uyguladıkları akıllı dokunuşları yeni yol yapımları, yol genişletmeler, asfaltlama çalışmaları, köprü yapımı, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi projeleri hayata geçirerek, Bursa’nın ulaşımını rahatlattık. ‘Yol medeniyettir’ diyerek, Bursa’nın rahat ulaşımı için tüm imkânlarımızı seferber ettiklerini söyledi.

49 NOKTADA AKILLI KAVŞAK UYGULAMALARI

Yunuseli Yolu’nun ‘Dereçavuş-Çağlayan-Gündoğdu-Nilüferköy yol ayrımı arasındaki’ yaklaşık 4,5 kilometrelik kısmının Mudanya ilçesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında yer alan yerleşim alanları için önemli bir alternatif olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bunun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ve Bursa Çevre Yolu ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaşımı sağlayan önemli bir güzergah olduğunun altını çizdi.

Bursaray Emek-Şehir Hastanesi inşaatı nedeniyle Mudanya’ya olan trafiğin aksamaması için Geçit Mahallesi içerisinde 10 metre genişlik ve 1000 metre uzunlukta alternatif yol oluşturulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Beşyol Kavşağı’nda köprü imalatının tamamlanmasının ardından ‘dönüş yollarının hayata geçirilmesi için’ güzergah üzerinde kalan binaların kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“DAHA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR, AÇACAĞIMIZ YOLLAR VAR”



Mudanya Köprülü Kavşağı’nın 60 metre uzunluğunda olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu köprünün ayrıca Bursa’nın en uzun açıklıklı çelik köprüsü olma özelliğini taşıdığını anlattı.

Mudanya bağlantı kolunun 180 metre uzunluğunda olduğunu, stadyumdan gelip şehir merkezine iniş kolunun ise 186 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Başkan Aktaş, Oulu Tüp Geçidi’nin de 250 metre uzunluğunda, ‘50 metresi kapalı kesit olmak üzere’ 2 şeritli olduğunu söyledi. Yine bölgede yapılan çalışmalarla birlikte yaklaşık 3 bin metre bisiklet yolu imalatının gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Aktaş, daha yapacakları çalışmalar, açacakları yollar olduğunu ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, seçim zamanı ‘Acemler Kavşağı’ndaki düğümü çözeceğini’ vaat eden Başkan Alinur Aktaş’ın sözünü tutuğunu belirterek, “Bugün yapılan çalışmalarla düğüm çözülmüştür. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Bursa halkı adına teşekkür ediyorum” diye dedi.konuştu.

“BAŞARILARIMIN ALTINDA BURSASPOR VE BURSA’NIN İMZASI VAR”

Bursaspor’un efsane kaptanlarından olan ve ismi köprülerden birine verilen Sedat Özden, Bursalı ve Bursasporlu olmanın kendisi için her zaman gurur vesilesi olduğunu söyledi. Ailesine bırakacağı en büyük mirasın Sedat 3 olarak kazandığı saygınlık ve itibar olduğunu ifade eden Özden, başarılarının altında Bursaspor ve Bursa şehrinin imzası olduğunu söyledi.

Konuşmaların sonrasında Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve Bursaspor eski kaptanı Adnan Örnek tarafından günün anısına Sedat 3’e Bursaspor forması hediye edildi.