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Bursa'da trafiğe köprülü nefes

GÜNDEM 08.11.2022, 09:56
Bursa'da trafiğe köprülü nefes

Yeni köprü ve kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprüde çalışmalarına hız verdi. Yunuseli Kanalı üzerine yapılacak ilave iki köprüyle birlikte bölgeye, 200 milyon TL’yi aşkın bir yatırım yapılmış olacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması amacıyla yeni yol, yol genişletme ve raylı sistem çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak yatırımlarına yenilerini ekliyor.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Samanlı köprüleri, temeli atılan Balıklıdere Köprüsü ve inşaatı devam Adliye Kavşağı’nın yanı sıra Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprüde de çalışmalara hız verildi. Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında yapımı devam eden Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar, ‘Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden’ yeni köprü ile doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanacak. İmalatların devam ettiği ‘7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan’ Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü için 54 kiriş montajı ve 1560 metre fore kazık yapılacak. Yaklaşık 2700 metrekare beton ve 900 ton demirin kullanılacağı çalışmada, 2500 metrekare geoarme duvar imalatı ile 30 bin metreküp kazı dolgu yapılacak.

İLAVE İKİ KÖPRÜYLE ULAŞIM RAHATLIĞI

Bu köprünün devamında Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden u dönüşü yapmalarına imkan sağlayacak köprü ile trafik sorunu yaşanmayacak. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 6. Fırın Sokak kesişimine yapılacak ilave köprüyle de ‘Acemler ve Doğu Yakın Çevre Yoluna’ geçiş sağlanarak, bölgedeki trafik sorunu tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Çalışma kapsamında; 3 açıklıklı, 8 metre genişlik ve 110 metre uzunluğunda ardgerme köprü ile tek açıklıklı, 28 metre uzunluk ve 16.50 metre genişliğinde köprü imalatları gerçekleştirilecek.

Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprü ile Yunuseli Kanalı üzerine yapılacak köprülerle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hazırladıkları Trafik Master Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gerekenleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti.

2020 ve 2021 yıllarını pandemi sürecinin gölgesinde geçirdiklerini ancak 2021’in ikinci yarısından itibaren özellikle ulaşım yatırımları ile alakalı önemli ihaleleri hızlıca yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, Yunuseli’nin hızla gelişen bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprü ile Acemler yönünden gelen araçlar, ‘Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden’ yeni köprü ile doğrudan caddeye bağlanacak. Bu durum, Avrupa Konseyi Bulvarı’ndan gelen vatandaşlarımızı ciddi şekilde rahatlamış olacak. Devamında ‘Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyenler’ Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerine yapacak dönüş köprüsü sayesinde trafik sorunu yaşamayacak. Bölgedeki yoğun nüfus nedeniyle Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 6. Fırın Sokak kesişimine yapılacak ilave köprü ile de Acemler ve Doğu Yakın Çevre Yoluna geçiş sağlanarak, trafik sorunu tamamen ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

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