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Bursa'da toprağa Büyükşehir bereketi

GÜNDEM 14.01.2024, 16:50
Bursa'da toprağa Büyükşehir bereketi

Bursa’da üretimden pazarlamaya her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, fidan ve tohum dağıtımlarının yanında ekipman destekleriyle 2023 yılında da tarlada iz bıraktı, üreticiye nefes oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılını da kırsal yatırımlar anlamında dolu dolu geçirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tarım Peyzaj A.Ş, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve BUSKİ marifetiyle 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yıl boyunca üretime değer katacak adımlar atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da toprak analiz sonuçlarına göre, fide ve fidan dağıtımları gerçekleştirdi. Büyükşehir, yıl boyunca üreticiye yaklaşık 103 bin 800 adet çilek fidesi, 18 bin 90 adet ahududu fidanı, 12 bin 40 aronya fidanı, 10 bin 500 adet yaban mersini fidanı ve 1352 adet gal arası zararlısına dayanıklı kestane fidanı desteği sağladı.

Verimliliğin artmasına yönelik tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasına da önem veren Büyükşehir Belediyesi, makine ve ekipman desteklerine 2023 yılında da devam etti. Ceviz soyma ve silkeleme makinesi, dal öğütme makinesi ve salça makinesi başta olmak üzere Bursalı çiftçilere 2023 yılında 127 adet tarımsal amaçlı alet ve makine desteği sağlandı. Bunun yanında 800 adet arıcılık destek takımı ve 100 bin metre damlama sulama borusu desteklemesi gerçekleştirildi. Küçük ölçekli balıkçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 310 balıkçıya balıkçı tulumu ve çizme dağıtıldı. 250 zeytin üreticisine toplam 240 bin metrekare zeytin hasat örtüsü dağıtımı gerçekleştirildi. Meraların ıslahı ve korunması amacıyla da 14 bin 500 metre tel çit uygulamasıyla 5 bin dekarlık mera alanı korunma altına alındı.

Bunun yanında sulu tarımla verimin artırılması hedefiyle BUSKİ tarafından 2023 yılında 3 adet gölet, 6 adet havuz ve 26 adet sulama tesisi yapılırken, 1.500 dekarlık tarımsal alanda yaşayan 1.400 hanenin tarımsal sulama ihtiyacı karşılandı.

DESTEĞE DEVAM

Bursa’nın çok iyi bir tarım şehri olduğunu ve bu gerçeği bilip ona göre hareket etmek gerektiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bereketli topraklara sahip olmakla övünmek yetmez, bunun hakkını vermek lazım. Bunun için de bilgi, birikim ve tecrübenin yanında, kaliteli fide, fidan, tohum, makine ve ekipmanla üreticimizin desteklenmesi gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürümüz ve HAGEL ile birlikte bunları yapmaya çalışıyoruz. Her zaman üreticinin yanında olmaya çalışıyoruz. Ürün toplama merkezlerinden ekipman desteklerine, fide-fidan dağıtımlarından arıcılık ve ipekböcekçiliğinin gelişmesine kadar her alandaki desteklerimizi 2023 yılında da sürdürdük. Desteklerimiz kesintisiz devam edecek” diye konuştu.

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