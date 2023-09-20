Bursa'da temiz hava için 'doğalgaz' desteği

Bursa’nın daha temiz hava, su ve çevreye sahip olması adına büyük ölçekli yatırım projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla katı yakıt kullanımından doğalgaza geçiş için destek paketini devreye aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’de hava kalitesinin iyileştirmesine yönelik olarak yayınlanan ‘Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği’ mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin 01 Ocak 2024 tarihine kadar kademeli olarak azaltılmasını ve o tarihten sonra AB limit değerlerine uyum sağlanmasını hedefliyor.

Bu kapsamda; yaşanabilir bir Bursa için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 2020-2024 yıllarını kapsayan Temiz Hava Eylem Planı hazırlandı. Bu kapsamda katı yakıt kullanan konutların doğalgaz kullanımına geçişinin sağlanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’ne bakanlıktan da destek geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Türkiye genelinde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla katı yakıttan doğalgaza geçiş süreciyle ilgili hibe desteğinden Bursa Büyükşehir Belediyesi de yararlandı. Bakanlıktan yaklaşık 10 milyon TL hibe alan Büyükşehir Belediyesi, bu kaynağın konutlarda katı yakıttan doğalgaza geçiş için kullanılması için düğmeye bastı.

İLK ETAPTA 150 KONUT

Hibe desteğinden yararlanacak konutların belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve BURSAGAZ A.Ş.’nin katılımıyla toplantılar yapıldı.

Yapılan inceleme ve tespitlerde hava kalitesi açısından daha düşük seviyede olan Ankara yolu altındaki 11 mahallenin bulunduğu bölge proje alanı olarak belirlendi. Gelir seviyesinin düşük olduğu bu bölgede, doğalgaz hattı geçmesine rağmen abonelik oranlarının da düşük olduğu tespit edildi. Bu 11 mahallede 3269 adet bağımsız bölümün halen doğalgaz geçişiyle ilgili süreci başlatmadıkları saptandı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinin sosyal hizmetler birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak, projeden faydalanabilecek haneler belirlendi. İlk etapta proje alanı içerisinde Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet ve Vakıf mahallelerinde belirlenen 773 konut incelendi ve 150 asil, 50 yedek olmak üzere hem teknik olarak uygulanabilir hem de ihtiyaç sahibi haneler belirlendi. Hane tespitlerinin ardından söz konusu hanelere katı yakıttan doğalgaza geçiş için destek verilmeye başlandı.

Hava kirliliğinin en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hava kirliliği ile mücadelede katı yakıt yerine doğalgaz kullanımı oldukça önemli bir adım. Bunun için tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede yerlerini almaları için doğalgaza geçişe davet ediyorum. Bizler de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızdan sağlayacağımız desteklerle bu sürece katkı sağlıyoruz. Süreci ilk etapta 150 konutla başlattık. Ancak bakanlığımızdan gelecek desteklerle, etap etap bu halka genişleyecek. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bursa bırakmak için havamızı temiz tutmak hepimiz için büyük bir görev” dedi.