Bursa'da tekstile 'DEVA' olacaklar

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı esnaf ve sanayicilerin sorunlarını adreslerinde dinlemek için sahaya indi.BURSA (İGFA) - BUTTİM’de tekstilciler ile bir araya gelen DEVA Bursa İl Yöneticileri ve DEVA Osmangazi İlçe Yönetimi; hem sanayici ve üreticileri hem de tekstil çalışanlarıyla buluştu.

DEVA Osmangazi İlçe Başkanı Yasin Gök; “Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilin nabzının attığı yer Bursa; günümüzden 1500 yıl öncesine uzanan geçmişiyle her yaşanılan çağda müthiş mesafe kat ederek, halen sektörel anlamda zirvedeki yerini koruyor. 8.000’i aşkın firmada, 100.000’den fazla eğitimli ve nitelikli işgücüyle, yüksek teknoloji makinelerle, yenilikçi bir bakışla, dünya standartlarına sahip üretim ve 160’dan fazla ülkeye 2 milyar doları aşkın ihracat yapılıyor. Katma değerli ürün yapmanın yanı sıra dünya tekstil pazarında fonksiyonel ürünleriyle de hızlı başlangıçlara da imza atmış durumda. Birçok parametrede kaliteli üretimi sağladığımızdan yana hiçbir şüphemiz yok lakin hammadde hususunda dışa bağımlılığımızı en aza indirgemek şart. Bu durum sektörün genel sorunu. Bursa’da çözülürse bu sorun ülkemize de iyi anlamda sirayet edeceğinden yana ümitvarız. Dokuma, örme, sentetik iplik üretimi, terbiye-bitim işlemleri,hazır giyim(konfeksiyon) ve şuan revaçta olan teknik tekstil alanında muhtelif ürün yelpazesine sahip olan şehrimiz bünyesinde bulunan; BTSO,BUTGEM(Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi),BUTEKOM(Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi) gibi çeşitli kurumların desteğiyle üretim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Bursa Tasarım ve İnovasyon Baharı kapsamında; Tasarım Zirvesi, Ev Stil Fuarı ve Fiat Fashion Night gibi etkinliklerin sağladığı sinerji ile tekstil tasarımı ve moda dünyasının yeni çizgilerini belirliyor. Merinos ‘ta bulunan Tekstil Müzesi, Umurbey semtinde olan İpek Üretim ve Tasarım Merkezi gibi tekstilin tarihi hakkında kıymetli bilgilere sahip olabileceğiniz ve günümüze ışık tutan çalışmaları görebileceğiniz bu mekanlarda, kültürel miraslarımızı benimseyeceğinizden ve gelecek nesillere aktarmak uğruna tüm emeğinizi üretim ve gelişim üzerine harcayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu süreçte tekstil çalışanlarımızdan gerek mesailerinden gerekse aldıkları ücretlere kadar olan mali analizlerine kadar iyileştirmeler yapmalı işverenler. Diğer bir konuda tekstil fabrikalarının çevreye daha duyarlı olması ve çevre kirliliğini minimuma indirgeyerek sıfırlayabilmek. Tekstilde rakip olabilecek olan illerimiz Denizli ve Uşak’taki gelişmeleri de yakından takip ederek tekstilin Başkenti Bursa’yı kaybetmeyeceğiz.” dedi.