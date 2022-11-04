Bursa'da tarlalar tohum desteğiyle yeşeriyor

Bursa'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 653 üretici çiftçiye toplamda 176 bin 400 kilogramlık ekmeklik buğday tohumu dağıtılıyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan TAKEP (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi) alt projesi olarak 2 milyon 381 bin 400 TL bütçeli "Buğday Projesi" Bursa'da uygulanıyor.

Bu kapsamda Bursa'nın ilçelerinden Büyükorhan (2.500 kg), Orhaneli (2.500 kg), Keles (2.500 kg), Harmancık (18.500 kg), Nilüfer (88.400 kg), Mudanya (40.000 kg) ve Kestel (22.000 kg) ilçelerinde uygulanacaktır. Proje kapsamında Bakanlığımız 1.786.050 TL tohumluk bedelinin yüzde 75'ni, 595.350 TL çiftçi katkısı (yüzde 25) ile toplam 176 bin 400 kg ekmeklik buğday tohumu 7 bin 675 dekar alanda ekilecek olup, tohumlar 653 üreticiye dağıtımına başladı.

Bursa genelinde yaklaşık 7 bin 500 dekar alanın ekonomiye kazandırılacağı projeyle Bursa'nın buğday üretiminin artırılması da hedeflendi.

Projeyle ekiliş programı yapılmayıp boş bırakılan arazilerin veya nadas alanlarının uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması, arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılması, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak yeni üretim tekniklerinin ve kültürel uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

Üreticilere TAREKS A.Ş.'nin çeşidi olan "Glosa" kışlık, kılçıklı, birinci sınıf ekmeklik buğday tohumu dağıtılmaya başlandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projeyle, bir yandan atıl tarım arazilerinin tamamının kullanılmasının, diğer yandan da sertifikalı ve kaliteli tohumlarla verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Çiftçilern arazilerinin boş kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Müdür Aygül, "Üretim çiftçilerimizden, destek bizden" dedi.