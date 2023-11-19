Bursa'da 'tarımsal kuraklık' toplantısı

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile sulama birlik ve kooperatiflerinin başkanlarının katılımıyla yapıldı.BURSA (İGFA)- Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda, Bursa'nın meteorolojik verilere göre kuraklık riski ve 2023 yılında konu ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması, kriz döneminde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklık etkilerinin en aza indirilmesi ve üreticilerin oluşabilecek kuraklıktan en az oranda etkilenmelerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik önlemler görüşülerek karara bağlandı.