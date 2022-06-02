Bursa'da tarıma 'Büyük' destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve kooperatiflere verdiği destekler kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmak üzere katı gübre dağıtıcı römorkundan yem ezme makinesine, ceviz soyma makinesinden damlama sulama borusuna kadar yaklaşık 200 adet ekipman dağıttı.BURSA (İGFA) - Nitelikli tarım ve hayvancılığı destekleyerek çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, her alanda çiftçiye desteklerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Tarım Peyzaj AŞ tarafından alınan ekipmanlar törenle ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, HAGEL Başkanvekili Süleyman Çelik, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Tarım AŞ Genel Müdürü Semih Polat, kooperatif yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Törende, Kestel Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi’ne 3 tonluk katı gübre dağıtıcı römork verildi. Yenişehir ilçesindeki Karacaahmet ve Çiçeközü mahallerine 1’er adet yem ezme makinesi, Barcın Mahallesi’ne 6 tonluk süt soğutma tankı teslim edilirken; Orhangazi Belediyesi’ne dal öğütme makinesi, Orhangazi ilçesi Yeniköy ve Dutluca mahallelerine 1 adet serpme tipi gübre atma makinesi ve 1 adet ot canavarı, Fındıklı Mahallesi’ne sabit tip ot ve sap parçalama makinesi verildi.

Keles, Mustafakemalpaşa, İznik, Büyükorhan, Orhaneli, Nilüfer, Harmancık ve Gemlik ilçelerindeki mahallelere 14 adet ceviz soyma makinesi dağıtılırken; İznik, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Orhaneli, Kestel, Gürsu, Yıldırım ilçelerindeki mahallelere de toplam 28 adet salça makinesi dağıtıldı.

Orhaneli ilçesi Yaban Mersini Kooperatifi’ne dal öğütme makinesi, Göynükbelen Mahallesi’ne sabit tip ot ve sap parçalama makinesi, İznik ilçesi Elmalı ve Derbent mahallerine 2 adet pekmez makinesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Soğukpınar Mahallesi’ne 1 adet fındık ayıklama makinesi, Tepecik Mahallesi’ne 1 adet jeneratör verildi. Mudanya ilçesi Trilye Kadın Kooperatifi’ne 1 adet gıda kurutma fırını, Güzelyalı Kadın Kooperatifi’ne 1 adet gıda kurutma fırını ve 1 adet erişte kesme makinesi, Hasköy ve Dedeköy mahallerine 124 top damlama sulama borusu, Nilüfer ilçesi Çamlıca Kadın Kooperatifi’ne 1 adet erişte kesme makinesi teslim edildi.

Gemlik ilçesi Adliye Mahallesi’ne kapak folyo makinesi verilirken, Karacabey ilçesi İkizce Mahallesi’ne tohum selektör makinesi dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan sanayileşirken diğer taraftan tarımla ilgili ısrarlarını devam ettirmek zorunda olduklarını belirtti. Tarım konusunda kararlı olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, el birliğiyle güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Verilen desteklerle ilçelerdeki tarım potansiyelini ayağa kaldırmak istediklerini kaydeden Aktaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ, BUSKİ ve HAGEL marifetiyle 4 koldan tarım için seferber olduklarını anlattı.

Dağıtımını gerçekleştirdikleri ekipmanların toplam bedelinin 2,5 milyon lira olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa’daki aktiviteyi arttırarak sürdüreceklerini ifade ederek, yapılan bu yardımların ileride şehre büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise zengin kültürel yapıya sahip olan Bursa’nın önemli bir ticaret merkezi de olduğunu kaydetti. Aygül, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle tarımda marka kent olma yolunda hızlı yol alınmasına sağladığı katkıdan ötürü teşekkür etti.