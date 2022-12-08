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Bursa'da 'Şuşa Günleri' başladı

GÜNDEM 08.12.2022, 18:08
Bursa'da 'Şuşa Günleri' başladı

Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ‘2023 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edilen Azerbaycan’ın kadim şehri Şuşa’nın tanıtımı için düzenlenen Şuşa Günleri etkinliği törenle başladı.BURSA (İGFA) - TÜRKSOY’un 38. Daimi Konsey Toplantısı’nda alınan kararla Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını bir yıl boyunca başarıyla taşıyan Bursa, kültür sancağını Azerbaycan’ın Şuşa kentine devretmeye hazırlanıyor.

Yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına yakışır birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Şuşa’nın tanıtımı için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Şuşa Günleri, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı. Şuşa Günleri’nin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev katıldı.

“ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şuşa Günleri’nin açılışında yaptığı konuşmada, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak birçok etkinliğe imza attıklarını hatırlattı. Yıl boyu düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Bursa’yı Türk dünyasının kalbi haline getirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Sadece Türk dünyasına değil tüm dünyaya hitap eden içeriklerle hazırladığımız etkinliklerimiz, Bursa’mızı adeta kültür harmanına dönüştürdü. Tabii ki Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız hasebiyle yaşadığımız heyecan burada bitmiyor. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parlamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz. 2021 yılı ekim ayında Hiva’dan aldığımız sancağı, Azerbaycan’ın Şuşa kentine devrediyoruz. 2022 yılı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa yılı ilan edilmişti. Tevafuğa bakın ki Bursa olarak biz de bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz ve unvanı Şuşa’ya devredeceğiz. Bu kapsamda; anma programı, film gösterimi, tiyatro ve sergi gibi etkinliklerle Şuşa şehrinin tanıtımı yapılmış olacak. İnanıyorum ki, Şuşa ve sonrasında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı alacak olan tüm şehirlerimiz, bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirecek, dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin sesi soluğu olmaya, gelenek ve kültürümüzü yarınlara taşımaya devam edecektir” dedi.

DERDİMİZ TÜRK DÜNYASI

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türk dünyasına kültür başkentliği yapmanın ve ortak mirasa sahip çıkmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Vali Canbolat, "Derdimiz, Türk dünyasını en güzel şekliyle nasıl temsil edebileceğimizdi. Hamdolsun ki Bursa, her konuda şanslı ve nasipli bir ilimiz. İlimizin ortak aklı harekete geçti. Büyükşehir Belediyemiz sadece elini değil yüreğini taşın altına koyarak, bu organizasyonu büyük bir gururla gerçekleştirdi. Türk dünyasının başını dik tutacak, alnını ak çıkartacak başkentlik yapmaya çalıştık. Umarım başarmışızdır. Ayrıca Kültür Başkentliğini Şuşa’ya devretmekten dolayı da büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan’ın incisi, Karabağ’ın baş tacı Şuşa’nın zengin tarihi, kültürü ve sanatının etkinlik ile birlikte Bursa’da hissedileceğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Türk halklarının öz medeniyetinin korunması adına Bursa’da önemli çalışmalar yapıldığını ve Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını en yüksek seviyede taşıdığını kaydetti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise Türk kültür hazinesinin en değerli parçalarının bir yıl boyunca Bursa’da bir araya getirilip geliştirildiğini, korunduğunu ve gelece aktarıldığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Şuşa Günleri etkinliğine ev sahipliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

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