Bursa'da süne zararlısıyla mücadele eğitimi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde buğdayda kalite ve verim kayıplarına neden olan süne zararlısıyla mücadele hakkında eğitim toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da tarla zararlılar ile mücadele hakkında teknik personele yönelik düzenlenen eğitimler sürüyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki eğitimde Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları kurum personeline süne mücadelesi hakkında bilgi verdi.

En önemli tahıl bitkilerinden olan buğday tarlalarındaki mevcut zararlı, hastalık ve yabancı otlar tek tek veya birlikte çok önemli ürün kayıplarına neden olduğuna dikkati çekilen eğtiimde, buğday üretimini sınırlayan faktörlerden en önemlisinin süne olduğu belirtilirken, sünenin buğdayda hem ağırlık, hem de kaliteyi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bursa'da 2023 yılında uygulanan bitki sağlığı uygulama programına göre süne mücadelesi dahilinde 315 bin 37 dekar alanda uygulanan survey sonucu 14 bin 766 dekar alanda kimyasal mücadele yapıldığı belirtilirken, 2024 yılı için Bursa'da 39 personelden oluşan 10 ekip oluşturulduğu ve çalışmaların sürdüğü bildirildi. ​