Bursa'da staj ve çıraklık mağdurları 'emeklilik' istiyor

Staj sırasında yapılan sigortaları kabul edilmediği için emeklilik hakkı kazanamayanlar Bursa'dan tepki gösterdi. Seslerini hükümete karşı Bursa'dan yükselten mağdurlar, "Emeklilik hakkımız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" mesajı verdi.BURSA (İGFA) - 2 milyon 250 bin EYT’li vatandaş emekli oldu ve ilk maaşlarını almaya başladı. Şimdi ise staj ve çıraklık mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bursa Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği 10-11 Haziran günleri seslerini Şehreüstü Meydanı’ndan duyurmaya çalışacak.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada; emeklilik haklarından ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, seslerini Hükümete karşı Bursa'dan yükselteceklerini ifade ettiler.

"Ellerinde sigorta kartı olan kartta ilk işe giriş tarihi yaşlılık numarası ve bunun yanı sıra bu numaranızı sonraki işvereninize iletin yazısı olan bu ülkenin üreten ve çalışan emekçilerinin alın terinin hakları bir an önce verilmelidir" denilen açıklamada, "Zaten Ana yasamızda eşitlik ilkesi 10. maddede düzenlenmiştir. 10. madde şöyle demektedir: “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Sosyal Güvenlik sistemindeki bu adaletsizlik stajyerlik ve çıraklık yapmış emekçilerde kırgınlık ile birlikte devletine ve hükümetlerine karşı güvensizlik oluşturmaktadır. Staj ve Çıraklık numaraları sgk başlangıcı kabul edildiğinde geçmişin ve geleceğin asıl emekçileri sorunlarının bitmesi ile birlikte devletine ve siyasilerine güveni aratcak aynı zamanda ara eleman ve kalifiye eleman sıkıntısı çeken sanayii ve sanaatkar küçük esnafımızda bu teşvik ile bu sorunu aşacak onlarda üretmeye devam edecektir. Meslek Liselerinin önemi artacak ve Ülkemizde tercih edilir konuma gelecektir" ifadelerini kullandı.