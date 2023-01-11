Bursa'da Somuncu Baba Evi ve Fırını’na ziyaretçi akını

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, restore edilmesinin ardından her gün ziyaretçi akınına uğrayan Somuncu Baba Evi ve Fırını’nda bir araya geldiği vatandaşlara rehberlik yaparak tarihi mekân hakkında bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, evliyalar şehri Bursa’nın en önemli manevi şahsiyetlerinden birisi olan Somuncu Baba’nın Evi ve Fırını’nı restorasyon çalışmaları neticesinde yenileyerek ayağa kaldırdı.

600 yıllık tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2016 yılında kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Tarihi mekân, restore edilmesinin ardından her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Sadece Bursa’dan değil, Türkiye’nin farklı şehirleri ve yurtdışından her gün binlerce insan, manevi değeri yüksek olan mekânı ziyarete geliyor. Somuncu Baba’nın evinin yanı sıra fırın ve çilehaneyi de gezen vatandaşlar, yetkililerden Somuncu Baba hakkında detaylı bilgiler alırken, dualar ederek tarihi mekândan ayrılıyor.

Somuncu Baba’nın Evi ve Fırını’nı ziyaret etmek için tarihi mekâna gelen vatandaşlar, büyük bir sürprizle karşılaştı. Tarihi mekânın yeniden ayağa kaldırılmasının mimarı olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretçilere rehberlik yaparak Somuncu Baba’nın evinin yanı sıra fırın ve çilehane hakkında bilgiler verdi.

Somuncu Baba Evi ve Fırını’nın Bursa tarihi ile bütünleşmiş bir mekân olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Burası tarihi kimliğini korumuş orijinal bir bina. Bizler duvardaki sıvaları kazıyarak binanın orijinal halini ortaya çıkardık. Fırının ve çilehanenin 600 yıl önceki halini günümüze taşıdık. Restorasyon çalışmalarına ilk başladığımızda, fırın ve çilehane bölümlerinin dışında bu güzel mekân, içerisinde çay ocağı, depo, çok amaçlı salonlar, dükkân, mutfak, abdesthane ve şadırvanın da bulunduğu bir külliye şeklinde hizmet veriyordu. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendirdik. İki etap halinde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmaları ile tarihi mekanı yeniden ayağa kaldırdık” dedi.

Yürütecekleri üçüncü etap çalışmaları ile tarihi ev ile Somuncu Baba Camii’ni de birleştireceklerini belirten Başkan Dündar, “Ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla gelip gezebileceği, oturabileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri bir mekân ortaya çıkaracağız. Burası yeniden ihya edilerek bölgenin canlanmasına katkı sağlanacak” diye konuştu.

Başkan Dündar’dan tarihi mekân hakkında bilgiler alan vatandaşlar, Somuncu Baba Evi ve Fırını'nın yenilenmesi adına yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekküllerini sundu.