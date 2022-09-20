Bursa'da selin vurduğu Mudanya normale dönüyor... Dere yatakları iyileştiriliyor

Bursa’da geçtiğimiz ay peş peşe gelen sağanaklarla Mudanya başta olmak üzere farklı ilçelerde etkili olan sel baskınlarının ardından, hayat normale dönmeye başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesini geçen ay 15 gün arayla iki kez vuran selin ardından, başta Büyükşehir ve AFAD olmak üzere ilgili kamu kurumlarının desteğiyle 301 araç ve 911 personelle başlatılan seferberlik sonrasında ilçede hayat normale dönmeye başladı.

Sel baskınlarının yaşandığı günden itibaren bölgede sıklıkla incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde görmek için yeniden Mudanya’ya geldi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde esnafın yanı sıra taşkına yol açan dere yataklarında da incelemelerde bulunan Başkan Aktaş, önceliği yaraların sağlıklı şekilde sarılmasına verdiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların desteğiyle büyük bir seferberlik başlatıldığını belirten Başkan Aktaş, hasar tespitlerinin ardından birinci selle ilgili ödemelerin yapıldığını belirterek, "İkinci selin neden olduğu yaraların sarılmasına yönelik hasar tespitleri yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Bir daha böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamak adına, mevcut şartlar içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

SELZEDELERE SU FATURALARINDA MUAFİYET MÜJDESİ

Bu arada Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldıkları karar ile sel nedeniyle su tüketimlerinde artış gözlenen abonelerin 20 metreküpe kadar olan kısmını Büyükşehir olarak karşılayacaklarını müjdelyen Başkan Aktaş, "AFAD’dan liste aldık. Şu ana kadar 500 civarında etkilenen var. Bunların 250’sinin aboneliği kendi üzerine kayıtlı. Aboneliği üzerine kayıtlı olmayanlarla ilgili çalışmamız var. Selden etkilenip listelerde olmayanlar varsa, başvurmaları halinde, 20 metreküpe kadar ilk faturalarının muafiyeti söz konusu olacak. Bu da yaklaşık 250–300 TL’ye karşılık geliyor. Büyük geçmiş olsun. Yaraların sarılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.