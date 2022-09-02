Bursa'da sel sularına kapılan talihsiz adam toprağa verildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde etkili olan sel felaketinden iki gün sonra dere yatağında cesedi bulunan 70 yaşındaki Feridun Sönmezoğlu toprağa verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da iki gün önce sel felaketinin yaşandığı Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'ndeki bağ evinde bulunan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedenine arama kurtarma ekipleri gece ulaşmıştı.

Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 70 yaşındaki talihsiz Feridun Sönmezoğlu için cenaze töreni Bursa'da Şehadet Camii'nde düzenlendi.

Sönmezoğlu'nun cenazesine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile protokol üyeleri katıldı. Vali Canbolat, talihsiz merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Sönmezoğlu'nun cenazesi Alacahırka Mezarlığı'nda toprağa verildi.