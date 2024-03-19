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Bursa'da şehrin göbeğinde sağlık ocağından mahrumlar

Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nin sorunlarını ele aldığımız haberde mahalle muhtarı, mahallenin en büyük probleminin sağlık ocağı olduğu kaydetti.Esmanur GÜLBAHAR/Ömer DEMİR/M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUNBURSA

GÜNDEM 19.03.2024, 11:07
Bursa'da şehrin göbeğinde sağlık ocağından mahrumlar

Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nin sorunlarını ele aldığımız haberde mahalle muhtarı, mahallenin en büyük probleminin sağlık ocağı olduğu kaydetti.Esmanur GÜLBAHAR/Ömer DEMİR/M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nin sorunlarını ele aldık. Bu mahallenin en büyük sorunu sağlık ocağının olmaması.

MAHALLE SAKİNLERİ PAZAR YERİNİN ÜSTÜNÜN KAPATILMASINI İSTİYOR Mahalle sakinleri ilk eksiklerinin pazar yerinin üstünün açık olması olduğunu belirterek, pazar yerinin üstünün kapatılması istediklerini belirttiler ve pazar yeri sorununa ek olarak, çöplerin her gün toplanmasını talep ettiler.

SOKAK LAMBALARI VE ESNAFIN KALDIRIMLARI ZAPT ETMESİ BÜYÜK SORUN

Sokak lambalarının yanmamasından da şikayet eden bir mahalle sakini, “Sorundan başa bir şey görmüyorum. Her şey sorun. Benim oturduğum sokağın lambaları haftanın bir gününde yanıyor, bir gününde yanmıyor. Caddeye çık, kaldırımları esnaf zaptetmiş. Kaldırımlarda yürümek mümkün değil.” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI İSTİYOR!

Hürriyet Mahalle Muhtarı Fatma Tunçezer ise mahallesine bir sağlık ocağı istediklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Mahallenin isteği üzerine muhtar oldum. Muhtar olduğumuz zamanın hemen akabinde Covid-19’u yaşadık ve zor bir dönemdi. Biz de o dönemde yeniydik, azâlar ve vefalı gönüllü arkadaşlarımızla birçok şey yaşadık. Hastalığı atlattıktan sonra deprem oldu ama yine çalıştık. Hürriyet Metro İstasyonu, Karaman olarak geçiyordu. Hem Karaman sınırında hem de Hürriyet sınırındaydı. Sonra biz bayağı bir istekte bulunduk ve ardından Hürriyet-Karaman Metro İstasyonu olarak geçti. Nüfus az olduğu için, sağlık ocağımız Soğukkuyu, Hürriyet, İstiklal mevkiinde… Şimdi ana cadde çok yoğun olduğu için karşı tarafa geçmek sorun oluyordu. Oraya kontrollü geçiş yaptırdık. O da çok güzel oldu. 1. Hürriyet Caddemizde kaldırımlarımız oldu. Ana caddemiz yapılacak. Rutin çalışmalar zaten sürekli oluyor. Belediyeden talebimiz, sağlık ocağı yapılması. Yaşlı nüfusumuz çok, onlar için karşıya geçmek zor oluyor. Bir yerimiz olsa sağlık ocağı yapılacak, büyük ihtimalle uzman bir doktor gelecek. Yer tespiti yapıldıktan sonra yapılabilir. Pazar yerimize fazla yüksek olmaması şartıyla çatı yapılmasını istiyoruz. 2-3 kez dilekçe verdik. Pazarcılarımız kış aylarında sorun yaşıyor. En kısa zamanda o da yapılacaktır. Sosyete pazarı için çalışmalar yapılıyor. En kısa zamanda gündemde olacak diye düşünüyorum. Biraz trafikle ilgili de sorunlar yaşıyoruz.”

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