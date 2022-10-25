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Bursa'da satılık ev fiyatları bir yılda yüzde 206 arttı

GÜNDEM 25.10.2022, 12:51
Bursa'da satılık ev fiyatları bir yılda yüzde 206 arttı

Gayrimenkul fiyatları son yıllardaki hızlı artışını sürdürüyor. Endeksa verilerine göre, Bursa genelinde ise son bir yılda konut fiyatları yüzde 206 oranında arttı. Peki, Bursa'da konut fiyatları en fazla yükselen ilçeler hangileri, gayrimenkul yatırımı en çok hangi ilçelerde kazandırıyor? İşte detaylar...Fadime Nisa SAYAR / BURSADA BUGÜN (BURSA İGFA)  - TÜİK verilerine göre, Eylül ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.

Konut satışının azalmasına neden olarak gösterilebilecek en büyük etken, mülk fiyatlarındaki artış olurken, Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 202 oranında artış gösterdi.

BURSA'DA KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bursa'da satılık konut fiyatları ise son bir yılda yüzde 206 arttı. Dolayısıyla bu artış, Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca aynı özelliklerdeki ortalama konut fiyatları 1 milyon 466 bin 250 TL olurken, ortalama satılık konut büyüklüğü de 138 metrekare olarak açıklandı.

Endeksa'nın derlediği verilere göre, Eylül 2022 sonu itibarıyla Bursa'da yıllık konut satış fiyat değişimine ilişkin öne çıkan diğer bilgiler şöyle;

BURSA'DA ORTALAMA KAZANDIRMA SÜRESİ 27 YIL

Bursa ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Eylül 2022 sonu itibarıyla 10 bin 625 TL'dir. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 27 yıl seviyelerindedir. Bu durum İstanbul'da 19 yıl, Ankara'da 17 yıl, İzmir'de ise 20 yıl seviyesindedir.

BURSA'DA KONUT FİYATLARI EN FAZLA YÜKSELEN İLÇELER

Yıllık ortalamalara bakıldığında Eylül 2022 sonu itibarıyla konut için Bursa'da en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Nilüfer, Mudanya, Orhangazi, Osmangazi, İznik oldu.

EN AZ YÜKSELEN İLÇELER

Yıllık ortalamalara bakıldığında Eylül 2022 sonu itibarıyla konut için Bursa'da en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Gürsu, Kestel oldu.

BURSA'NIN EN HIZLI VE EN GEÇ KAZANDIRAN İLÇELERİ

Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Eylül 2022 sonu itibarıyla Bursa'da en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Keles, Orhaneli, Yenişehir, Gemlik, Mustafakemalpaşa olurken, en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Gürsu, İznik, Mudanya, Kestel, Nilüfer oldu.

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