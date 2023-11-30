Bursa'da sağanak Tirilye'yi vurdu!

Bursa'da gece saatlerinde şiddetlenen sağanak hayatı özellikle Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da metrekareye 55 kilogram yağmur düşerek, dereler taştı, araçlar sürüklendi. Su tahliye çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa süre içerisinde sele dönüştü.

Mudanya'ya 10 kilometre uzaklıktaki Tirilye Mahallesi'nde yoğun olmak üzere kent merkezi de dahil birçok yerde yollar göle dönerek, dereler taştı.

Birçok aracın sürüklendiği afette, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ekibi sevk edildi.

Tirilye Mahallesi'nde sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluşurken, sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri de zarar gördü.

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bu arada Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız, sel sularının şiddetli şekilde Trilye'nin yüksek kesimlerinden sahile doğru aktığını cep telefonuyla kaydederek, ilgili ve yetkililere sitemkar konuştu.

Siyasetçilere de seslenen Alkız, daha önce de sel afetlerini yaşayan Tirilye için "Üçüncü yıl tekrarı için 'geçmiş olsun'a gelmeyin" diyen Muhtar Alkız, "Tirilye batıyor, Tirilye! Yöneticiler nerdesiniz nerede? 2021'den bu yana sürekli söylüyoruz. Gereken bilgileri veriyoruz, burada felaket yaşıyoruz. Biz sizlerden geçmiş olsun istemiyoruz hizmet istiyoruz .İnsaf! Güzelim Tirilye'yi el birliğinle bitirdiniz" diye konuştu.

Ekipler yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.