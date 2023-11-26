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Bursa'da riskli yapı stokları hangi ilçede?

GÜNDEM 26.11.2023, 16:55
Bursa'da riskli yapı stokları hangi ilçede?

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri ve Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, Bursa ilçelerinde özellikle İnegöl, Gemlik ve İznik'te sıvılaşma ihtimali olan yerlerin çok fazla olduğunu belirterek, o bölgelerde zeminle ilgili doğru uygulamaların yapılmasının önemli olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri ve Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, Herkes Duysun TV'de Yavuz Gerçekçi'nin hazırlayıp sunduğu 'Gerçek Sesler' programına konuk oldu.

Programda güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasında yapı denetiminin önemine vurgu yapan Başkan İnhanlı, Bursa özelinde yapı stoku bakımından riskli olan ilçeler ile kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan öncelikli yerleri de değerlendirdi.

Kentsel dönüşüme ihtiyaç olan bölgelerin özellikle 1999 depremi öncesinde inşaatları yapılmış ve tamamlanmış bölgeler olması gerektiğinin altını çizen Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, özellikle zeminle ilgili sıkıntısı olan bölgelerde Sıcaksu, Altıparmak, Çarşamba, Sırameşeler'in alt tarafı ve 1050 Konutlar'da dönüşümün şart olduğunu söyledi.

"DÖNÜŞTÜRÜRKEN 'RANTSAL DÖNÜŞÜME' GİDİLMEMELİ"

İnhanlı, 'dönüştürelim' derken 'rantsal dönüşüme' dönüştürülmemesi noktasında da hem akademik odalar, hem sivil toplum kuruluşları olarak kent suçlularının önleyebilmek adına bir takım çalışmalar yaptıklarını anlattı. "Dönüşümler olmalı" diyen İnhanlı, "Dediğimiz gibi rantsal dönüşüme gidilmemeli. Gerçekten doğru anlamda sadece yapının taşıyıcısı ile ilgili değil şehirdeki yaşam alanlarının çok daha fazla olduğu trafik ve altyapı sorunlarının çözülebildiği şekilde tam bir planlama yapılarak dönüşümün gerçekleşmesini arzu ediyor, bu anlamda çalışıyoruz" dedi.

"İNEGÖL, GEMLİK, İZNİK'TE ZEMİNLE İLGİLİ DOĞRU UYGULAMALAR YAPILMALI"

Bursa'da en riskli yapı stokunun hangi ilçelerde olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Esra İnhanlı, "Özellikle İnegöl, Gemlik, İznik ilçelerinde sıvılaşma ihtimali olan yerler çok fazla. O bölgelerde de zeminle ilgili doğru uygulamaların yapılması çok önemli. Henüz bunların denetimlerini mevzuat gereği biz yapamıyoruz. O bölgelerde de çok yüksek yapılaşma yok. Çok yüksek yapılar ve ova yerleşimleri açıkçası korkutuyor. Ben Özlüce'den, özellikle yine Nilüfer'de 23 Nisan tarafından rahatsızım. Ancak buralarda da teknik hizmetini, mühendislik hizmetini almış yapılar da yok değil" diye konuştu.

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