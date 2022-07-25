Bursa'da rahvan at yarışları nefes kesti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘geleneksel spor dallarının yaşatılması amacıyla’ Ürünlü Atlı Spor Tesisi’nde düzenlendiği Rahvan At Yarışları adeta nefesleri kesti.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Rahvan Binicilik Müsabakaları Ürünlü’de yapıldı.

Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden de yoğun katılımın olduğu yarışları, Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da izledi.

İthal A, İthal B, Üçlü Tay, Dörtlü Tay, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu. Dereceye giren tüm atların 2022 yılı Türkiye Rahvan Binicilik Şampiyonası’na katılma hakkını elde ettiği yarışlar, adeta nefes kesti.

Gün boyu devam eden yarışlarda, İthal A Kategorisi’nde Koray Şahin’in atı birinci oldu. Üçlü Tay’da at sahipleri Muharrem Alan birinci, Mehmet Ali Sarı ikinci ve Emin Köseler üçüncü oldu.

Dörtlü Tay’da Hüseyin Beşiktaş birinciliği, Süleyman Bormaoğlu ikinciliği aldı. Küçük Orta’da Selahattin Güzel birinci, İsmail Kebapçı ikinci ve Hakan Uğur üçüncü oldu.

Büyük Orta’da İsmet Büyükataman’ın atı birinci, Süleyman Duransoy’un atı ikinci ve Şevki Atanan’ın atı üçüncü olurken, Başaltı Kategorisi’nde birinciliği İbrahim Koşar, ikinciliği Ahal Tekel Gıda ve üçüncülüğü de Mehmet Fatih Akkaş aldı.

Baş Kategorisi’nin şampiyonu Mehmet Barut olurken, Şükrü Karnıbüyük ikinci ve Ali Yıldırım Sezer’in atı da üçüncü oldu. Yarışlarda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ile kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.