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Bursa'da otogar bayram öncesi boş kaldı

Ramazan bayramına az bir zaman kala Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali sinek avlıyor Otogarda bayram öncesinde alışılagelmiş bir yolcu artışı olmadı

GÜNDEM 05.04.2024, 13:00
Bursa'da otogar bayram öncesi boş kaldı

Ramazan bayramına az bir zaman kala Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali sinek avlıyor. Otogarda bayram öncesinde alışılagelmiş bir yolcu artışı olmadı.Esmanur GÜLBAHAR/Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Her bayram öncesinde Türkiye’deki otogarlar dolup taşıyor. Otobüs terminallerinde bayramın bir hafta öncesinde başlayan yoğunluk, bayramdan sonraki pazar gününe kadar sürüyor. Fakat bu bayram öncesinde Bursa otogarında beklendiği gibi bir hareketlilik olmadı.

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan bir Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafı, yoğunluğun birkaç güne başlayacağını dile getirirken bir diğeri ise terminalin şimdilik boş olduğunu ve araçlarda yer olduğunu kaydetti..

“BURSA OTOGARINDA İZDİHAM FALAN YOK, ARAÇLAR BOŞ”

Otogar esnaflarından biri, bayramda fazla bir yoğunluk beklenmediğini belirterek, “Medya abartıyor. ‘İzdiham var’ diyor. Öyle bir şey yok. Araçlar boş, araçlarda yer var. Fiyatlarda artış var. Uçakların da ucuz olmasından dolayı vatandaş uçağa yöneliyor. Araçlar zarar ediyor. Hemen hemen her araçta yerimiz var.” dedi.

YAZIHANECİLER, İNTERNETTEN OTOBÜS BİLETİ SATIŞI YAPILMASINI İSTEMİYOR

İnternetten otobüs bileti satışı yapan firmaların yazıhanelere zarar verdiğini dile getiren esnaf, internetten otobüs bileti satışı yapılmasını istemediklerini belirtti. Esnaf, otogar yazıhanelerinden bilet alımı yapıldığında kazanç yüzde 20 iken, internetten alınan bilette ise kazancın yüzde 5’e düştüğüne dikkat çekti.

İnternetten bilet satılmaması ve kazancın düşmemesi için yer kapattıklarını ifade eden esnaf, “Böylece, yazıhaneye gelen yolcuya bilet veriyoruz. İnternete bakıyorsun arabalar dolu, otogarda izdiham var vs. deniliyor. Gündemde konuşulan ile terminalin içindeki ortam çok farklı, araçlarda yer var.” ifadelerini kullandı.

YAZIHANECİLER, İNTERNETTEN OTOBÜS BİLETİ SATIŞI YAPILMASINI İSTEMİYOR

İnternetten otobüs bileti satışı yapan firmaların yazıhanelere zarar verdiğini dile getiren esnaf, internetten otobüs bileti satışı yapılmasını istemediklerini belirtti. Esnaf, otogar yazıhanelerinden bilet alımı yapıldığında kazanç yüzde 20 iken, internetten alınan bilette ise kazancın yüzde 5’e düştüğüne dikkat çekti.

İnternetten bilet satılmaması ve kazancın düşmemesi için yer kapattıklarını ifade eden esnaf, “Böylece, yazıhaneye gelen yolcuya bilet veriyoruz. İnternete bakıyorsun arabalar dolu, otogarda izdiham var vs. deniliyor. Gündemde konuşulan ile terminalin içindeki ortam çok farklı, araçlarda yer var.” ifadelerini kullandı.

“BU RAMAZAN OTOGAR İÇİN ÇOK KÖTÜ GEÇTİ”

Diğer bir Bursa otogar esnafı ise şöyle konuştu: 

“Bugünden sonra yoğunluk bekleniyor. Şu ana kadar bir yoğunluk yoktu. Otobüslerin yükünü alacağını düşünüyorum. Ben otogar açıldığından beri buradayım ve bu ramazan ayı, en kötü ramazandı. Bu durumda uzun tatilinde etkisini unutmamak lazım. Bu uzun tatilin oluşu insanların tatile gitme güdüsü erteliyor. Kısa tatil olduğu zaman çok yoğun oluyor, uzun tatilde daha yaygın bir iş oluyor.”

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