Bursa'da Otoban Karsak kavşağında feci kaza!

Bursa'da Orhangazi-Gemlik yolu Karsak Otoban gişeleri üzerindeki virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Orhangazi'den İzmir istikametine giden 34 CSS 834 plakalı motosiklet otoban gişelerinden geçtikten sonra aşırı hızla viraja girmesi nedeniyle sürücü Adnan Tezcan motosiklet hakimiyetini kaybetti.

Virajı alamayan motosiklet hızla bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Adnan Tezcan yola arkasında bulunan 19 yaşındaki Yusuf Berra Arık ise bariyerlere savruldu.

Kazaya şahit olan diğer vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri bariyere sıkışan Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Adnan Tezcan ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Arık'ın cansız bedeni savcı incelemesi ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://youtu.be/W4dc5eaBt4k