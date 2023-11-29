Bursa'da Osmangazi’de lodos mesaisi

Bursa’da dün gece sabaha kadar etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Osmangazi Belediyesi ilçenin birçok noktasında devrilen ağaçları ve çatıları kaldırmak için yoğun mesai harcadı.BURSA (İGFA) - Saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos, kentteki birçok çatının uçmasına ve ağaçların devrilmesine yol açtı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca çalışarak cadde, sokak, okullar ve kamu kurumlarında devrilen ağaç, çatı ve tabelaları kaldırdı. Ekipler, ağaçlarda hasar gören ve tehlike saçan dalları da kesti.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, gün boyunca 21 mahallede 130, 12 okulda 52 ağacı devrildikleri yerden kaldırarak günlük hayata uygun hale getirdi.