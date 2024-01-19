Bursa'da Osmangazi yıkıyor, mahallelerin çehresi değişiyor
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk yapıları yıkarak, çarpık yapılaşmayı ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.BURSA (İGFA) - İlçenin dört bir tarafını mercek altına alarak metruk yapıları tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istekleri doğrultusunda Küplüpınar Mahallesi’nde bulunan metruk binayı yıktı.
Madde bağımlıları tarafından mesken tutulması nedeniyle sosyal riskler arz eden metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı. Yasal zemin oluşturarak yıkımı gerçekleştirilen metruk yapıların ortadan kaldırılması ile birlikte mahallelerin çehresi de değişiyor.
Metruk yapıların yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaptığımız yıkımlarla hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz hem de ilçemizi daha estetik ve daha modern bir görüntüye kavuşturuyoruz” dedi.
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