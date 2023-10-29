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Bursa'da ortaokul öğrencilerinden 100. yıla özel koreografi
GÜNDEM 29.10.2023, 14:06
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim öğretim veren Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları dolaysııyla okul bahçesine özel koreografiyle ay yıldız ve 100. yıl yazdı.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri gururlu güne coşku kattı.
Öğrenciler okul bahçesindeki özel koreografiyle ay yıldız oluşturduktan sonra 100. yıl yazdı.
Okul öğrencilerinin 100. yıl coşkusu Ahmet Kutsi Tecer'e ait 29 Ekim şiiriyle klip haline getirildi.
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