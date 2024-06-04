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Bursa'da orman yangını!
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Göynükbelen ve Topuk mahalleleri arasında bulunan alanda orman yangını çıktı Hasan YALÇIN / www bursaekspress
GÜNDEM 04.06.2024, 17:25
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Göynükbelen ve Topuk mahalleleri arasında bulunan alanda orman yangını çıktı.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen ve Topuk mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın yerine Orhaneli, Keles, Bursa'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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