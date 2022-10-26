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Bursa'da 'okul temelli mesleki gelişim' için iş birliği

GÜNDEM 26.10.2022, 11:06
Bursa'da 'okul temelli mesleki gelişim' için iş birliği

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen “Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesi” açılış programı Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) -  Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa İl MEM Şube Müdürü Bülent Altıntaş “Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesi” kapsamında BUÜ Eğitim Fakültesi'nde eğitimlere devam öğretmenleri sınıflarında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesinin yürüttüğü proje ile gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük önem taşıyan öğretmenleri; küresel düzeyde öğretmenlik yetkinlikleriyle buluşturmak, yenilikçi bilgiler ile donatılmalarını sağlamak, yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmeleri, yeni yöntemlerle tanışabilmeleri ve kendilerini alanlarında geliştirebilmeleri hedefleniyor.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Öğretmen arkadaşlarımız, bu eğitimlere her hangi bir beklentileri olmadan, mesleki sorumluluk çerçevesinde kendilerini geliştirmek için katılıyorlar. Bu konuda dert edinmenin eğitime duyulan saygı ve sorumluluk olduğuna inanıyorum. Okul temelli mesleki gelişim projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmenlerimizi kutluyorum.” dedi.   

Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesi kapsamında BUÜ Eğitim Fakültesinde eğitimlere devam öğretmenleri yalnız bırakmayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, proje kapsamında, üniversitemizin akademik kadrosu ile Millî Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde görev yapan, alanında uzmanlaşmış eğitimcilerimiz tarafından sunulan eğitimler aracılığıyla öğretmenlerimizin ve kurumlarımızın önceliklerine uygun olarak mesleki çalışmalar sürdürüleceğini söyledi. 

Yılsonuna kadar 2 bin öğretmene eğitim verileceğini kaydeden Gür, "Öğretmenlerimizin gelişimi için hazırlanan bireysel katılıma açık bu eğitimlerin yanı sıra okullarımızın istekleri doğrultusunda özel olarak oluşturulan programlarla da kurumlarımıza özel eğitimler verilmesi planlanıyor. Öğrenme yaşam boyu devam eden ve tükenmeyen bir süreçtir. Bu nedenle Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı ile öğretmenlerimiz, ihtiyaç duyduğu eğitimleri kendileri belirleyecek ve kendi okullarında, alanında uzman kişilerden bu eğitimi alma şansına kavuşacaklar. Öğretmenlerimizin istifadesine sunulan bu çalışmanın Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz olmak üzere projede emeği geçenlere şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu.

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