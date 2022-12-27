Bursa'da okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 3,5 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Bursa’da okullar kütüphanelerine kavuştu.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla Ekim 2021 tarihinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında yapılan yeni kütüphanelerle mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi sonrasında Bursa’daki kitap sayısı yaklaşık 3,5 kat aratarak 3 milyon 367 bin 60 oldu.

Kütüphanelerin okullarımıza kazandırılmasında eğitimin üreten yüzü meslek liselerimiz önemli rol oynadı. Meslek Liseleri adeta bir fabrika gibi çalışırken, kütüphanelerin malzemeleri ise liselerin atölyelerinde hazırlandı. Öğrenciler, okulların atölyelerinde hummalı çalışmayla kütüphaneler için masa ve kitaplık üretti.

Okullar kütüphanesiz kalmasın projesinin, okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla uygulamaya konulduğunu belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Projeyi hayata geçiren ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında beşeri sermaye kritik rol oynuyor. Bugün biliyoruz ki; beşeri sermayenin niteliğinin artmasında ana unsur eğitimdir. Bizler de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.