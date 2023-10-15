Bursa'da narkotik ekipleri farkındalık için sahada

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen bir haftada gerçekleştirdikleri uyuşturucuya karşı toplum bilincini güçlendirecek 16 ayrı faaliyette 10 bini aşkın vatandaşa el broşürleri dağıtarak farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü 2-6 Ekim tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuya karşı toplum bilincini güçlendirmek adına çeşitli faaliyetler düzenledi.

Bursa'nın çeşitli kurum ve noktalarında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' , 'Narko Rehber' ve 'Narko Nokta' konulu faaliyetler düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri 16 ayrı faaliyette 10 bin 739 vatandaşa el broşürü dağıtarak farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.

Ekipler, madde kullanımına karşı mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1711394062371045775