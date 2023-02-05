Bursa'da 'Myrleia Antik Kenti' koruma altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Myrleia-Apemeia Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yapılan sondaj kazılarında yeni buluntuların ortaya çıkmasıyla birlikte bölge 1. Derece Arkeolojik SİT derecesine yükseltilerek koruma altına alındı.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Ömerbey Mahallesi 1448 ada 16 parselin güneyinde bulunan 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı’nda yapılan kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eser ve buluntulara rastlanılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu SİT alanı statüsünü 1. Derece SİT Alanı olarak değiştirilmesine karar verdi.

Hatırlanacağı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide yapılan kazı çalışmalarında da önemli buluntular ortaya çıkmıştı.

Kurul, tapu siciline “1. Derece Arkeolojik SİT Alanıdır” şerhi konulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatının gerçekleştirilmesine, alanda ortaya çıkan yapı kalıntılarına ilişkin 1/20 ölçekli kalıntı rölövesinin kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından koruma önerileriyle birlikte Anıtlar Kurulu’na iletilmesine karar verdi.