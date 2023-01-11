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Bursa'da müzelere 3 milyon ziyaretçi

GÜNDEM 11.01.2023, 12:35
Bursa'da müzelere 3 milyon ziyaretçi

Tarih başkenti Bursa’da geçmişle geleceğin buluşma noktası olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müze, sultan külliyeleri ve türbeler, 2022 yılında 3 milyona yakın ziyaretçiyi zamanda yolculuğa çıkardı.BURSA (İGFA) - Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar hayata geçirdiği restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan geçmişle geleceği müzelerde buluşturmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 müze, 6 türbe ve Zindankapı & Güncel Sanat Galerisi 2022 yılında ziyaretçi akınına uğrarken, toplam 2 milyon 833 bin 97 ziyaretçi müzeleri gezdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sultan Külliyeleri, yerli ve yabancı 2 milyonu aşkın ziyaretçi ile en fazla konuk ağırlayan mekanlar oldu.

REKOR KENT MÜZESİ’NDE

Geçtiğimiz yıl 19’uncu kuruluş yılını kutlayan Bursa Kent Müzesi, geçen yıl Nisan ayında açılan “Nazif’in Düğmeleri” başlıklı sergi ile merak uyandırdı. Bursa’da en fazla ziyaret edilen müze yine Kent Müzesi olurken, yıl boyunca 103 bin kişinin ziyaret ettiği Bursa Kent Müzesi’ndeki atölye çalışmalarına 4 bine yakın müze meraklısı katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra müze ve güncel sanat galerisi olarak ziyarete açılan Zindankapı, müze meraklılarının ilgiyle ziyaret ettiği mekanlar arasında yer oldu. Yeni dijital teknolojilerin kullanıldığı Zindankapı & Güncel Sanat Galerisi, 2022 yılında Küratör Derya Yücel, Sanatçılar Deniz Sağdıç, Hakan Yılmaz ve Ömer Kaleşi gibi önemli isimlere ve sergilerine ev sahipliği yaptı ve yıl boyunca 60 bin 766 ziyaretçiyi ağırladı.

KARAGÖZ’E BÜYÜK İLGİ

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin bulunduğu,  pazartesi hariç hafta içi ve cumartesi günleri çocuklara yönelik gölge oyunlarının sergilendiği Karagöz Müzesi, geçtiğimiz yıl 86 bin 867 ziyaretçiye ulaştı. Müzede, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu yıl boyunca 453 kez perdeye yansıdı ve 20 bin 601 seyirci, geleneksel Türk gölge oyununu izleme fırsatı buldu.

Avrupa’nın en büyük tarih öncesi parkı unvanına sahip Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi ise 2022 yılında kendi rekorunu kırdı. Günümüzden 8.500 yıl önceki döneme ait canlandırmaların bulunduğu Arkeopark, geçtiğimiz yıl 37 bin 140 müze dostunu yaptığı etkinlikler ve atölyeler ile tarih öncesi yolculuğa çıkararak bir önceki yıla oranla ziyaretçi sayısını 10 bin artırdı.

Yıl boyunda pek çok farklı etkinlik ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapan müzelerden, Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi ve Göç Tarihi Müzelerinin her biri 2022’de 54 bin 635’in üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı.

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