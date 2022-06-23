Bursa'da Murat Dönmez Mustafakemalpaşalılar'a talip

Bursa'da Murat Dönmez, hafta sonu yapılacak olan Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği kongresinde aday olduğunu açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa’da otomotiv yedek parça üzerine hizmet veren firmanın sahibi olan Murat Dönmez, Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin, 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda aday olduğunu açıkladı.

Derneğin kurucu üyelerinin heyecanını içinde yaşatarak Bursa’da yaşayan 150 bin hemşehri ile Mustafakemalpaşa’da yaşayan hemşehriler arasında köprü kurmak için göreve talip olduklarını belirten Dönmez, “Birbirimize daha da sıkı bağlanarak, derneğimizin kurumsal kimliğinin verdiği gücü arkamıza alıp tüm siyasi görüşlere saygılı ama siyaset üstü ve sadece Mustafakemalpaşa aşkı ile hizmet etmeye geliyoruz” dedi.

Dönmez, “PAŞADER'in ana hedefi olan eğitime destek için, iyi günde ve kötü günde hemşehrilerimize omuz vermek için, kültürel değerlerimizi ve ilçemizin güzelliklerini Türkiye'ye duyurmak, Kadınlarımızın sesine ses olmak, Mahalle Derneklerimiz ile bir bütün olup kimseyi ayrıştırmadan, el ele, gönül bağı ile hizmet etmek istiyoruz” taahhüdünde bulundu.