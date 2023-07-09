Bursa'da Mudanya Zabıtası sahil devriyesinde

Sahillerde halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, iç çamaşırıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşı, Pazar yoğunluğu olasılığına karşı Mudanya Zabıta ekipleri, erken saatlerde denetim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde özellikle hafta sonları artan şikayetler üzerine sahil ve plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, nargile içilmesi ve iç çamaşırlarıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşı Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarında devriyelerini arttırdı.

Sabah erken saatlerden itibaren denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, Mudanya ve Güzelyalı sahil boyunca kontrollerini gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki sahillerde de işgallere göz yumulmayacağının altı çizilirken, ekipler, ortak yaşam alanlarında kötü görüntülere sebebiyet verenlere Kabahatler Kanunu gereğince müdahale ederek, uyarılarda da bulunuyor.

Hatırlanacağı gibi, bayram sonrasında Bursa sahillerinde halk plajlarında rastgele çadır kuran, gölgelik oluşturulması gibi görüntü kirliliklerine karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçmiş ve yaklaşık 150 uygunsuz duruma müdahale etmişti.

Vatandaşların sahillerde karşılaştığı olumsuz durumlara karşı Alo 153 Zabıta ekiplerine ulaşılması çağrısı yinelendi.