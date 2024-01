Bursa'da Mudanya yolunda düğüm çözüldü

Bursa'da Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattının karayolu üzerinde devam çalışmaları nedeniyle Mudanya yolu üzerinde yapılan trafik aktarması sona erdi. İlk olarak 11 Eylül 2023'te her iki yönde de 2'şer şerit olarak açılan yol, Geçit bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla her iki yönde de 3'er şerit olarak normal seyrine döndü.BURSA (İGFA) - Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’nde kesintisizin ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek – Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya yolu üzerinde kalan bölümlerindeki çalışmalar nedeniyle şerit aktarması yapılmış, geçit bölgesinde trafik akışı Mudanya gidiş istikametinde Geçit bölgesine oluşturulan bağlantı yolu üzerinden, Mudanya geliş trafiği ise şerit aktarmasıyla sağlanmıştı. Karayolu üzerindeki raylı sistem çalışmalarının bitip, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla Mudanya yolu, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren her iki yönde de 2'şer şerit olarak trafiğe açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yoğun mesaisiyle çalışmaların tamamlandığı Mudanya yolu artık her iki yönde de 3'er şerit olarak trafiğe açıldı.

Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için Bursalıların merakla beklediği projeyi, kentin zirvesi de yakından takip ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Muhammet Müfit Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 3'er şerit olarak normal seyrine dönen yolda inceleme yapıp, devam eden raylı sistem çalışmasıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümden yeşil alanlara, spordan altyapı ve ulaşıma kadar her alanda Bursa'nın standartları yükseltmek adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Tabi çok şükür bu yolda yalnız değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden hasılı devletimizin tüm imkanlarından bu manada istifade etmeye çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Emek - Şehir Hastanesi hattı. İki kez ihalemiz iptal oldu, başlayan çalışmalar maalesef durduruldu. Malum yaşadığımız deprem sürecinde makine-ekipmanla alakalı ciddi skıntılar yaşadık. Ama şükürler olsun artık ciddi mesafe aldık. Bu çalışma kapsamında özellikle Geçit hattındaki çalışmalarda burada yolun daralması, Mudanya yolunu kullanan vatandaşlarımızın ciddi şekilde zaman kaybetmesine sebep oluyordu. 11 Eylül 2023 tarihinde 2x2 olarak yolu açmıştık, fakat yeterli değildi. Bugün de her iki yönde de yolu 3'er şeride çıkararak da bekleme süresini azaltmış olduk. İnşallah şubat sonuna kadar da birinci istasyonu Geçit öncesinde Özdilek'e kadar açmış olacağız. Çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve bu günden sonra yapılan her hamle ile de vatandaşlarımızın bu hattı daha da rahat kullanacağını ifade etmek istiyorum. Bursa'mıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.