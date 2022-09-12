Bursa'da Mudanya'nın kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Bursa’da Mudanya ilçesinin 12 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü resmi törenle kutlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı resmi törenle kutlandı.

Mudanya savunmasının simgesi şehit Şükrü Çavuş'un da aralarında bulunduğu 9 Mudanyalı'nın anısına yapılan Şehitlik Anıtı önünde gerçekleşen tören Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, anıta İstiklal Madalyası'nın sunumuyla başladı. Törene Bursa Milletvekillerinden CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın ve ülkenin savunmasında şehit ve gazi olan, kanlarını, canlarını veren tüm şehitlere şükranlarını sundu. Başkan Türkyılmaz, "Tam bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran tüm şehitlerimiz, Mudanyalı Şükrü Çavuş ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların kurduğu bu vatan bölünmeyecektir. Bu Cumhuriyet ilelebet yaşatılacaktır” dedi.