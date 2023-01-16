Bursa'da Mudanya'nın caddelerine 'yaya' estetiği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıl asfaltı sil baştan yenilenen Mudanya’nın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerinden İpar Caddesi’nde yaya kaldırımları da estetik ve güvenli hale getiriliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Mudanya’da Yıldız Tepe’den BUDO iskelesine geliş istikameti olan Değirmendere Caddesi, Aslanbaba Caddesi, İpar Caddesi ve Deniz Caddesi’nin asfaltını sil baştan yenilemişti. Mudanya caddelerini araç trafiği için konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yayalar için de bu caddeleri güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

Mudanya'dan Bursa'ya gidiş yönü olan İpar Caddesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında belli bir yükseklik standardı bulunmayan yaya kaldırımları komple söküldü.

Toplam 750 metreküp kazı, 750 metreküp dolgu ve 210 metreküp beton imalatının yapıldığı çalışma kapsamında 3 bin metrekare parke ve 2 bin metre bordür imalatı yapılacak.

Bu çalışma ile Mudanya’nın ana caddeleri yayalar için de daha konforlu ve güvenli hale gelecek.